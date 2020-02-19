Manisa’da ölen gazetecinin organları 6 kişiye umut oldu

Trafik kazasında hayatını kaybetti, vasiyeti üzerine organları bağışlandı. Gazeteci Hakan Tankaya'nın organları, 6 hastaya umut oldu.



Kaza, 14 Şubat'ta Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana geldi. Bir yolcu otobüsü, Ankara-İzmir Karayolu'nda kontrolden çıkarak otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki yerel gazeteci Hakan Tankaya ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki Tankaya, kurtarılamadı.



Uzun yıllar Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerel gazetecilik yapan Tankaya, organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak için çalışıyordu.



2013 yılında Anadolu Basını Özendirme Yarışmasında, "Yüz Nakli İçin Umutlu Bekleyiş" haberiyle birincilik ödülüne layık görülmüştü.



Hayattayken de organlarının bağışlanması için vasiyette bulunmuştu.



Aile, ölüm haberinin ardından Hakan Tankaya'nın vasiyetini yerine getirdi, gazetecinin organları bağışlandı.



4 saatlik operasyonla alınan karaciğer, böbrek ve kornealar 6 hastaya nakledilecek.