Maske ile spor için uyarı: Ani ölümlere yol açabilir

Salgın nedeniyle birçok ilde kullanımı zorunlu hale getirilen maske ile spor yapmanın ölümcül olabildiği bildirildi.



Corona virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, yüzünde maskeyle koşan 26 yaşındaki adamın akciğeri patlamıştı. Ameliyat edilen hastanın

Sol akciğerinin yüzde 90 daraldığı ve kalbinin vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettirdiği tespit edilmişti. Bu olayın ardından uzmanlar yanlış maske kullanımına dikkat çekti.



Pek çok vatandaşın, sadece sağlık çalışanlarının kullandığı maskeleri taktığı ve bunun solunumu kısıtlayacak maskeler olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili görüş bildiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, "Bu maskeler, normal hayatta hiç kullanılması gereken maskeler değil. Bu maskelerin dezavantajı şu; nefes alıp verirken nefese bir miktar engel oluyor, verdiğimiz nefesin bir kısmını tekrar solumak zorunda kalıyoruz" dedi.

Bu tip maskelerin uzun süre takılması durumunda kanda karbondioksit gazı birikmesine neden olduğunu belirten Taşbakan, şunları kaydetti:

"Bu zararlı gazda; hayati tehlikenin ortaya çıkmasını sağlayarak, ölüme kadar neden olabilecek kanda yükselmelere sebep olabilir. Baygınlık, ani ölüm gibi sonuçların yaşanmasına neden olur. Özellikle spor yapan insanlarda bu maskelerin kullanılması ciddi hayati risk taşır."



"SANILDIĞI GİBİ KORUMUYOR"



Açık alanda kalabalık ortamda spor yapacak kişilerin sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Taşbakan, "Kalabalık ortamda, 1,5 metrelik mesafeyi koruyarak, cerrahi maske takarak spor yapılabilir. Biz, sağlık çalışanlarının kullanması gereken daha gelişmiş maskeleri kullanmamasını söylüyoruz, çünkü bunlar sanıldığı gibi kişiyi çok fazla korumuyor" diye konuştu.



BEZ MASKE STANDARTLARI YAYIMLANDI

