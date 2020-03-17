Maske ve eldiven gerçekten virüsten korur mu?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından corona virüs salgınının merkezi ilan edilen Avrupa’da ocak ayından bu yana 2 bin 300 kişi hayatını kaybetti.



İnsanlar da corona virüsten korunmak için ilk çareyi maske ve lateks eldivenlerde buldu. Peki, maske ve lateks eldivenler gerçekten düşünüldüğü gibi virüse karşı koruyor mu?



Birçok insanın plastik eldivenlerin koruyucu olduğuna inanması ve eldivenlere ilginin artması sonucu cerrahi eldiven üreten bir Malezya şirketi olan Top Glove’un hisseleri 48 saat içinde yüzde 14 arttı.

FAYDASI OLDUĞUNA DAİR KANIT AZ

İngiliz Ulusal Sağlık Servisi (NHS) yüz maskeleri ve eldivenlerin klinik ortamda çok önemli bir rolü olduğunu belirtse de halk arasında yararlı olduğuna dair çok az kanıt olduğunu söylüyor.



İngiltere Halk Sağlığı (PHE) ve Dünya Sağlık Örgütü insanların kendilerini korumaları için eldiven veya yüz maskesi takmaları gibi önerilerde bulunmadı.

KİŞİSEL HİJYEN DAHA ÖNEMLİ



İngiliz Independent gazetesine konuşan PHE sözcüsü “Biz halk için Covid-19’a karşı koruyucu bir önlem olarak eldiven kullanılmasını önermiyoruz” dedi ve bulaşıcı hastalıklardan endişe duyan insanların yapması gereken tek şeyin kişisel hijyenlerine öncelik vermek olduğunu belirtti.



Ayrıca Londra Imperial Üniversitesinden bir viroloji uzmanı da plastik eldivenlerin yanlış bir güvenlik hissi yarattığından endişe duyduklarını, asıl önemli olanını elleri yıkamak olduğunu ifade etti.



EN İYİ KORUNMA YOLU HANGİSİ?



PHE, en iyi korunma yolunun elleri su ve sabunla yıkamak olduğunun altını çiziyor. “Düzenli olarak gün boyunca bir el dezenfektan jeli kullanın. Peçeteye hapşırmayı ve sonrasında hemen atmayı unutmayın” diye ekliyor.



Aynı zamanda DSÖ, corona virüsün yayılmasını önlemenin en iyi yolunun elleri sık sık yıkamak ve alkol bazlı kolonyalar ile elleri ovmak olduğunu söylüyor.

EN AZ BİR METRE KURALI



DSÖ’nün salgından korunmak için diğer bir önerisi ise sosyal mesafe. Kendinizle, öksüren veya hapşıran herkes arasında en az bir metre mesafe bırakmanız gerekiyor.



DSÖ “birisi öksürdüğünde veya hapşırdığında, burun veya ağzından virüs içerebilecek küçük sıvı damlacıkları püskürtür. Eğer bu kişiye çok yakınsanız Covid-19 virüsü de dahil olmak üzere o damlacıklarla beraber nefes alabilirsiniz” diyerek sosyal mesafenin önemine değindi.



KİMLER MASKE TAKMALI?