Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bilim kurulu bugün toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanıyor.



Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde.



Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı..

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve vefat sayılarının son 1,5 yılın en düşük düzeyine gerilediğini hatırlattı.



"Dünya gündemini 2 yıldır esir alan corona virüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir" diyen Koca, "Bundan sonra kişisel korucuyu tedbirler ve aşı ile korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz artık, aşımız ve ilacımız var" dedi.

"EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ"



Vaka sayılarının düştüğünü dile getiren Koca, şöyle devam etti:



"Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, koronavirüs servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır."