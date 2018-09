Pınar-Mustafa Güngör çiftinin ikiz bebekleri olan Melis ve Melisa Güngör, 2017 yılının Haziran ayında prematüre bebekler olarak dünyaya geldi. Kalp hastalığı ile doğan Melis, tek yumurta ikiz kardeşi Melisa’dan çok farklıydı. Kalbinin ortasında büyük bir delik ve akciğer atardamar kapağında da tam yapışıklık olduğu belirlenen prematüre bebek Melis, Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Yavuz tarafından tedaviye alındı.



5 AY ARAYLA 2 AMELİYAT GEÇİRDİ!



Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en sık görüleni olan Fallot hastası bebeğin ameliyat olabilmesi için büyütülmesi gerekiyordu. Doğumundan sonra 3 ay yoğun bakımda kalan Melis’e, ilaç tedavileri ile 2 buçuk kiloya ulaşmasının ardından önce anjiyo sonra da ameliyat yapıldı. Ameliyat ile Melis’in tam yapışık olan akciğer atar damar kapağı açıldı. Ameliyattan sonra poliklinik takibinde kalan bebeğin morarmaları az olmak ile birlikte hiç geçmiyordu. Minik kız büyüdükçe atardamar kapağı büyümediği için yeniden morarması derinleşmişti. Bunun üzerine Melis 8 aylık iken, ikinci ameliyatını oldu. İkinci açık kalp ameliyatında da küçük kızın akciğer atardamar kapağı tekrar genişletildi.

Prof. Dr. Taner Yavuz

ADIM ADIM İYİLEŞTİRİLDİ



Melis, 1 yaşında olduğunda onunla birlikte bu kapak yeterince büyümediği için darlık yeniden derinleşti. Morarması tekrar arttı. Kan oksijeni yüzde 70’lere düştü. Bunun üzerine Melis’e kateter işlemi yaparak akciğer atardamar kapağına stent takan Prof. Dr. Taner Yavuz, “Stent uygulanır uygulanmaz hızla kan oksijeni arttı ve mavi bebek Melis, pembe bebeğe döndü. Cilt rengi pembe oldu. Bu girişim sayesinde, bebeğin hem büyümesi hızlanacak hem de iştahı açılacak” şeklinde konuştu.



MELİS ARTIK HAREKETLENDİ!



Kızının sağlığına kavuşmasından mutluluk duyan 4 çocuk annesi Pınar Güngör ise, “Hamiliğin 5 ayında bana riskli gebelik tanısı kondu. Bebeklerden birinin kalbinde sorun vardı. Düzelmeyebilir dediler. Melis ve Melisa ikiz oldukların için 2 ay erken doğdular. Melisa şu an 9 kilo, Melis ise 6 buçuk kilo. Melis, ikiz kardeşi gibi gelişim göstermiyordu. Kardeşi yürümeye başlarken Melis hep yatıyordu. Desteksiz oturamıyordu. Morarması hiç geçmiyordu. Son işlemden sonra çok fark etti. Cildi pembeleşti, İştahı açıldı. Melis 2 aydır yürümek istiyor. Desteksiz oturabiliyor. Yavaş yavaş da adım atıyor. Taner Hocaya her şey için çok teşekkürler” dedi.



VİDEO: HER GÜN BİR YUMURTA KALBİ KORUYOR