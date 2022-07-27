Maymun çiçeği vaka sayısı 18 bin oldu

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Maymun çiçeği vakaları dünya genelinde artmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni bir açıklama geldi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde vaka sayısının 18 bine ulaştığını söyledi.

Ghebreyesus'un açıklamasına göre virüsün görüldüğü ülke sayısı ise 78 oldu.

NE KADAR AŞIYA İHTİYAÇ VAR?

Yaklaşık 16 milyon doz maymun çiçeği aşısı olduğunu söyleyen direktör, "Bunların büyük kısmı şişelenmiş halde değil. Aşıların kaplara konulması aylar sürecek" dedi. Ghebreyesus, küresel çapta yüksek risk gruplarını salgından korumak için 5-10 milyon doz aşıya ihtiyaç var

DSÖ'nün 20 Temmuz'da yaptığı son açıklamaya de göre şu ana kadar virüs nedeniyle 5 can kaybı yaşandı. Ölenlerin tümü Afrika'da.



ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

DSÖ, geçen hafta sonu maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

TÜRKİYE DE DUYURDU



Türkiye'de ilk vaka ise 30 Haziran'da duyuruldu. Duyuruyu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 37 yaşındaki hastanın tecrit edillerek tedavi altına alındığını söyledi. Hastanın bağışıklık sistemi yetersizliği yaşadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı bugün de hastalığa ilişkin bilgilerin yer aldığı bir rehber yayınladı.