Farklı illerde 13 hastaneye sahip Medicana Sağlık Grubu, tüm operasyonlarını tek bir merkezden yönetebileceği bir sisteme ihtiyaç duydu. Maliyet ve fayda değerlendirmesi yapan kurum, Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ile çalışma kararı aldı.



Medicana’nın Microsoft Dynamics 365 ile başlayan dijital dönüşüm yolculuğu, Azure teknolojisi ve Power BI yönetici raporlamalarıyla devam ediyor.



Medicana ekibi, Microsoft Dynamics 365 ve Azure desteğiyle sağlık süreçlerine çok daha etkin bir şekilde odaklanarak karmaşık bilgi teknolojileri süreçlerine harcadığı zamandan tasarruf ediyor. Üstelik çözümün esnek yapısıyla maliyet avantajı da sağlıyor.



Merkezi bir şekilde kontrol ettiğimiz finans ve insan kaynakları gibi departmanlardan gelen günlük, haftalık ve aylık raporlamaları tabana yayarak, bu operasyonları yürüten arkadaşlarımızın hem şirketle ilgili gidişatı görebilmelerini hem de önlem ve karar almada çok daha erken olabilmelerini sağladık.



Levent Özdemir

Medicana, CFO



Merkezileştirilen operasyonlar kanalıyla finansman, mali işlemler, insan kaynakları ve raporları kontrol altına alan kurum; tabana yayılan raporlamalarla hem öngörü hem de karar alma gerektiren tüm süreçleri kolaylıkla yönetebilmekte.



Medicana Grubu “Geleceğin Hastanesi” yaklaşımıyla sağlık kurumlarına ilham verirken, Microsoft’un bulut teknolojileri vizyonunun ilk defa hayata geçirildiği bu projeyle birçok işletmeye öncülük ediyor.



Dijital dönüşümün şirketler için önemini Medicana Sağlık Grubu yetkililerinden dinlemek için video başarı hikayemizi izleyin.





Uzun bir yolculuk olan dijital dönüşümde Medicana’nın Microsoft ile sürdürdüğü işbirliği devam edecek.



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