Melatonin nedir, etkileri nelerdir? (Melatonin ne işe yarar?)

İnsan vücudunda doğal olarak bulunan ve uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen bir hormon olan melatonin beynin hemen altında bulunan pineal bez ya da diğer adıyla epifiz bezi tarafından salınır.

Melatonin, uyku-uyanma zamanlamasınında ve kan basıncının düzenlenmesinde önemli etkisi vardır.



Melatonin yaygın olarak hap formunda üretiliyor, ancak yanak içine veya dilin altına yerleştirilebilen formları da mevcut.

MELATONİN NE İŞE YARAR?



Melatonin biyolojik ritimlerin senkronizörü rolüne sahiptir. Jet lag ve gece çalışmasına bağlı uyku bozuklukları için faydalı olan melatonin, sabahları uygulandığında, biyolojik ritimlerde faz gecikmesine neden olurken, akşamları uygulandığında aynı biyolojik ritimlerde bir faz ilerlemesine neden olur.

MELATONİNİN FAYDALARI NELERDİR?



Vücut sıcaklığı, kan basıncı ve kortizol hormonu seviyesinin düzenlenmesinde katkı sağlar.

Uyku ve uyanıklık döngülerini düzenler.



Sirkadiyen ritmini düzenler.



Uyku süresinden bağımsız olarak uyku kalitesini arttırır.

Antioksidan aktivitesi sayesinde hücre hasarını engeller ve bağışıklık sistemini güçlendirir.



Vücuttaki iltihaplanmayı azaltır.



Tümör büyümesini engeller.





MELATONİNİN YAN ETKİLERİ VAR MI?

Melatonin takviye olarak alındığında, düşük dozlarda kullanılırsa yan etkilerinin daha az olduğu görülüyor. Bu yan etkiler arasında şunlar bulunur:



Ağız kuruluğu



Ağız ülseri



Anksiyete



Anormal karaciğer fonksiyon testleri



Asteni (halsizlik)



Mide bulantısı



Dermatit (cilt iltihabı)



Döküntü



Hipertansiyon yani yüksek tansiyon



Karın ağrısı



Migren



Sinirlilik



Uyku hali



Uykusuzluk



Uyuşukluk



Yorgunluk

Ayrıca hamilelik veya emzirme döneminde ya da karaciğer problemi olan bireylerin melatonin takviyesi kullanılması önerilmez.