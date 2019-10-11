Günümüzde her 8 kadından 1’i meme kanserine yakalanma riskiyle karşı karşıya ve meme kanseri kadınlar arasında %30’luk bir oranla en çok görünen kanser türü olarak biliniyor.

Görüntüleme teknolojilerindeki yeni gelişmeler, kanser tanı ve tedavisinde çok önemli bir rol oynuyor. Meme kanserinin I. evresindeki erken tanı, yaklaşık yüzde 100 hayatta kalma oranı anlamına gelirken, IV. evrede kanser tespit edildiğinde bu oran yüzde 22'ye düşüyor. Her yıl düzenli olarak yaptırılan mamografi taramaları, meme kanserinin erken teşhis edilmesine yardımcı oluyor ve böylece bu hastalıktan dolayı oluşan ölüm riski de yüzde 25-30 oranında azalıyor.



Konuyla ilgili farkındalık yaratma amacıyla GE Sağlık Türkiye ev sahipliğinde, UPS ve Sephora Türkiye’nin desteğiyle 9 Ekim’de gerçekleşen etkinlikte, meme kanserinde erken tanının önemi vurgulandı ve #korkusuzkadınlar etiketiyle bir sosyal medya projesi başlatıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen ünlü sanatçı Ceyda Düvenci, meme kanseri konusundaki erken teşhisin önemi konusundaki görüşlerini katılımcılarla paylaştı.



Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı olan ekim ayı boyunca sürecek projede, sosyal medya fenomenleri Sephora Türkiye’nin pembe rujları ile yüzlerine savaşçı çizgileri çizerek meme kanseri farkındalığını artırıp konunun yaygınlaşmasına destek oluyor. Projenin bir diğer destekçisi UPS ise, ekim ayı boyunca tüm gönderimlerinde bu farkındalığın tüm kamuoyuna yayılmasını sağlamak için gönderim ambalajlarında projenin görselini ve mesajlarını kullanacak. Günde binlerce gönderinin gerçekleştiği düşünüldüğünde ay sonuna kadar binlerce kişiye ulaşarak farkındalığın yayılması amaçlanıyor.



Ceyda Düvenci

KORKUSUZ KADINLAR İLE FARKINDAYIZ, SAVAŞIYORUZ, YENİYORUZ



GE Sağlık Türkiye Genel Müdürü Yelda Ulu Colin, projenin tanıtım toplantısında erken teşhisin önemine dikkat çekerek, 40 yaşın üzerindeki kadınların yılda bir kez mamografi çektirmesi gerektiğine değindi ve sözlerini şöyle sürdürdü, “Türkiye’de de yaygın görülen meme kanserinde erken tanı için en iyi yöntem düzenli mamografi çekimlerini yaptırmak. Uzun süreli ve geniş gruplarda yapılan karşılaştırmalı araştırmalarda baktığımızda, mamografi taramalarının, meme kanseri nedeniyle oluşan ölüm oranlarını yüzde 40’a varan oranda düşürdüğünü görüyoruz. GE Sağlık Türkiye olarak bugün, Türkiye’deki kadınların bu ciddi konu hakkında farkındalığını artırmak için başlattığımız #korkusuzkadınlar projemiz ile ‘farkındayız, savaşıyoruz, yeniyoruz’ diyoruz ve Türkiye’deki kadınlar arasında meme kanseri farkındalığının artması adına güçlü bir sosyal adım da atmış oluyoruz.”



Sephora Türkiye Pazarlama Direktörü Ayça Kaya, konuya ilişkin şunları söyledi, “Sephora olarak, GE Sağlık Türkiye’nin ‘Korkusuz Kadınlar’ sloganıyla başlattığı bu büyük hareketi, bir kadın markası olarak ve dünyanın en büyük güzellik markalarından biri olarak destekliyoruz. ‘Beauty Power’ sloganımızın her zaman altını çizerken, kadınların gücünü de ortaya çıkarmayı ve desteklemeyi misyon edinen bir markayız. Sephora Stands ile Türkiye’de gerçekleştireceğimiz çalışmaların ilk adımını bu projeyle atıyoruz. Korkusuz kadınların artması adına, GE Sağlık Türkiye ve UPS ile meme kanserine karşı erken tanı konusunda kadınların bilinçlendirilmesi ve düzenli kontrollerinin gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapacağız.”



UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç “Günümüzde gelişen tarama teknolojileri, erken teşhis ve alınan doğru tedbirlerle meme kanserinin tedavisinde yüksek oranda bir başarı elde edilebiliyor. Bu nedenle erken teşhis ve meme kanserinin tedavisi konularında farkındalığın artırılması çok önemli. UPS, içinde bulunduğu toplulukları destekliyor ve bu doğrultuda kadınlarımızı, Kadın Liderlik Platformu ve Kadın İhracatçı Programı gibi çeşitli girişimlerle güçlendiriyor. Bu önemli ve çok sayıda yaşama dokunan konuda farkındalık yaratmak için GE Sağlık Türkiye ve Sephora Türkiye ile iş birliği içerisinde olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.





Pınar Altuğ

MAMOGRAFİ’DE YENİ TEKNOLOJİLER DÖNEMİ



Mamografi cihazları meme kanserini tespit etmede kritik bir araç olmasına rağmen dört kadından biri, sürecin potansiyel sonucundan rahatsızlık, korku ve endişe duyduğu için taramalardan kaçınıyor. Bir mamografi taramasını atlamak, meme kanserinin teşhisini geciktirebiliyor ve uzun vadede de hastalığın seyrini etkileyebiliyor. Bu nedenle, GE Sağlık bünyesinde çalışan ve sadece kadınlardan oluşan bir ekip, hastalardan, teknoloji uzmanlarından ve radyologlardan gelen geri bildirimleri göz önünde bulundurarak kadınların, ellerine verilen kontrol cihazıyla sıkıştırma işlemini kendi konforlarına göre ayarlayabildiği bir teknoloji geliştirdi.



Bu yeni teknoloji hastanın daha konforlu bir süreç deneyimlemesine yardımcı oluyor. Diğer yandan, meme yoğunluğu yüksek olan kadınlar için destekleyici ultrason işlemleri de gizli kanserlerin bulunmasına yardımcı olabiliyor. GE Sağlık’ın geliştirdiği Otomatik meme ultrasonu teknolojisi, meme dokusu yoğun kadınlar için diğer destekleyici görüntüleme seçeneklerine göre daha konforlu bir seçenek olarak öne çıkıyor.