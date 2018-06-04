Araştırmanın sonucuna göre, meme kanseri erken safhada teşhis edilen ve kanserin yeniden ortaya çıkma riski orta düzeyde olan kadınların yüzde 70'inin, tümör çıkarıldıktan sonra kemoterapiye ihtiyacı yok.



50 YAŞIN ÜZERİNDEKİ KADINLARIN KEMOTERAPİYE İHTİYACI OLMAYABİLİR



Araştırmada, kadınlara bir test uygulandı. Test, kanser tedavisi görmüş kadınların 10 yıl içinde yeniden kansere yakalanma riskini ölçüyor. Buna göre, test değeri 0 ile 10 arasında olanlara, tümör ameliyatından sonra sadece hormon tedavisi öneriliyor.



26 ile 100 arasında olanlara ise hem kemoterapi hem hormon terapisi öneriliyor. Araştırmanın bir başka sonucu, 50 yaşın üzerindeki kadınların kemoterapiye ihtiyacı olmadığını gösteriyor.