Genetik faktörler, hormonal değişiklikler ya da bazı hastalıklar sonucu gelişen ve vücut ölçülerine uyum sağlayamayan iri meme problemleri çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabiliyor.



Bunun yanı sıra dış görünüşlerinden hoşlanmayan kadınların kendilerini toplumdan soyutlamasına, sosyal ve psikolojik açıdan olumsuz etkilenmelerine yol açabileceğini belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Koray Coşkunfırat, büyük meme problemlerinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdüğünü söylüyor.



İri meme problemlerinin, kilo değişiklikleri, emzirme ve yerçekimi etkisi de eklendiğinde önemli sağlık sorunlarına neden olduğunu aktaran Dr. Coşkunfırat, “Sırt ve boşun ağrıları, kol sinirinde uyuşmalar, duruş bozuklukları ve kamburluk gibi ortopedik sorunların yanı sıra özellikle yaz aylarında cilt tahrişleri oluşabilir. Kişinin günlük aktiviteleri ve hareket alanı sınırlanır, psikolojik ve sosyal ilişkileri olumsuz etkilenir. Meme küçültme ve dikleştirme amacıyla uygulanan ameliyatlar, memeye doğal bir görünüm kazandırır ve kişinin yaşamı kolaylaştırır” diyor.



VÜCUT ÖLÇÜLERİNE GÖRE MEME ŞEKİLLENDİRİLİYOR



Meme küçültme ameliyatının nasıl yapılacağı; meme büyüklüğü, şekli, cilt yapısı, hastanın şikayetleri, yaşı, evlilik ve çocuk sahibi olup olmayacağı gibi detaylar değerlendirildikten sonra planlanıyor. Ameliyat izi, meme başı duyarlılığı, emzirme, anestezi şekli ve ameliyat hakkında hasta detaylı olarak bilgilendiriliyor. Ameliyatta, büyük olan meme dokusu kişinin vücut ölçülerine göre yeniden şekillendiriliyor, fazla meme dokusu ve üzerindeki deri tabakası çıkarılıyor. Genel anestezi altında yapılan işlem, yaklaşık 3-4 saat sürüyor.



KENDİLİĞİNDEN ERİYEN GİZLİ DİKİŞ UYGULANIYOR



Ameliyattan sonra çok az ağrılı geçen süreçte kol hareketlerinde kısıtlılık olabildiğini dile getiren Estetik Cerrah, “Meme üzerine, iç çamaşırına benzer sargı uygulanır. Genellikle her iki memeye dren adı verilen küçük borular yerleştirilir ve bunlar, 2-3 gün sonra çıkarılır. Meme başı üzerine ayrı pansuman uygulanır. Dikişler genellikle gizlidir ve alınmaz. Hasta 6 - 8 hafta sporcu iç çamaşırı kullanır. Ameliyattan sonraki erken dönemde görülebilen şişlik, hissizlik ve morluk gibi sorunlar çok kısa bir süre içinde ortadan kalkacaktır” bilgisini veriyor.



YENİ CERRAHİ TEKNİKLERLE AMELİYAT İZİ AZALTILABİLİYOR



Ameliyatta hangi yöntem uygulanırsa uygulansın meme başı etrafında iz kalabildiğine dikkat çeken Dr. Coşkunfırat, son zamanlarda uygulanan cerrahi teknikler sayesinde ameliyat izlerini minimum düzeylere indirildiğini söylüyor.



“AMELİYAT YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTİR”



Meme küçültme ameliyatının genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin sosyal ve psikolojik açıdan kendini iyi hissetmesini sağlayan, hastayı yaşama bağlayan ve özellikle de kadının giyim tarzını kolaylaştıran bir ameliyat olduğunu aktaran Dr. Coşkunfırat, “Meme küçültme ve dikleştirme ameliyatı sonrası gebe kalınabilir ve emzirme fonksiyonu devam eder. Ameliyatla şekillendirilmiş meme, yapısını uzun süre korur ancak hastanın ameliyat sonrası süreçte özellikle kilo değişimleri konusunda dikkatli olması önerilir. Kişi ameliyattan bir hafta sonra iş yaşamına geri dönebilir. Ancak iki ay gibi bir süre ağır sporlardan uzak durma önerilir” diyor.