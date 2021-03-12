Menenjit hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? (Menenjit hastalığının tedavisi nasıldır?)

Menenjit, erken dönemde fark edilip tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara neden olabilen bir hastalıktır. Her yaştan insanı etkileyebilen bu hastalık, farklı etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Menenjite neden olan etken belirlenerek nedene yönelik tedavi uygulanır.

MENENJİT NEDİR?



Menenjit, beyni ve omuriliği çevreleyen sıvı ve zarların (meninksler) iltihaplanmasıdır.



Menenjitten kaynaklanan şişlik tipik olarak baş ağrısı, ateş ve boyun tutulması gibi belirti ve semptomları tetikler.



Menenjit vakalarının çoğu viral bir enfeksiyondan kaynaklanır ancak bakteriyel, parazitik ve mantar enfeksiyonları diğer nedenlerdir. Bazı menenjit vakaları birkaç hafta içinde tedavi olmadan iyileşebilir. Diğerleri yaşamı tehdit edebilir ve acil antibiyotik tedavisi gerektirebilir.



Bakteriyel menenjitin erken tedavisi ciddi komplikasyonları önleyebilir.



MENENJİT HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?



Menenjite neden olabilen yaygın bakteri veya virüsler öksürme, hapşırma, öpüşme veya yemek kapları, diş fırçası veya sigarayı paylaşma yoluyla yayılabilir.



MENENJİT HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Erken menenjit semptomları gribi taklit edebilir. Semptomlar birkaç saat içinde veya birkaç gün içinde gelişebilir.



2 yaşından büyük herhangi bir kişide olası belirti ve semptomlar şunları içerir:



• Ani yüksek ateş



• Boyun Tutulması



• Normalden farklı görünen şiddetli baş ağrısı



• Mide bulantısı veya kusmayla birlikte baş ağrısı



• Karışıklık veya konsantre olma zorluğu



• Nöbetler



• Uykululuk veya uyanma güçlüğü



• Işığa duyarlılık



• İştahsızlık ya da susuzluk yok



• Deri döküntüsü (bazen meningokokal menenjitte olduğu gibi)



Yenidoğan bebekler şu belirtileri gösterebilir:



• Yüksek ateş



• Sürekli ağlama



• Aşırı uykululuk veya sinirlilik



• Uykudan uyanma güçlüğü



• Hareketsizlik veya halsizlik



• Yemek için uyanmamak



• Kötü beslenme



• Kusma

• Bebeğin başının üstündeki yumuşak noktada bir çıkıntı (fontanel)



• Vücutta ve boyunda sertlik



MENENJİT AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?



Özellikle çocuklarda önemli menenjit etkenleri olan hemofilus influenza ve pnömokok adlı bakterilerden aşıyla korunmak mümkündür.



Çocukluk çağının aşıları olarak 2, 4 ve 6 ayda uygulanan ve 1 yaş sonrası tekrarı yapılan aydan zatürre (pnömokok) aşısı ve 2, 4, 6. aylarda yapılan ve 18. ayda tekrarı yapılan beşli karma aşı içinde yer alan Haemophilus influenza aşısı ile iki önemli menenjit etkenine karşı bebeklerde koruma sağlanır.



Ayrıca Menenjit aşısı ücret karşılığında her yaştan bireye yapılabilir.



MENENJİT HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASILDIR?



Tedavi, sizin veya çocuğunuzun sahip olduğu menenjit tipine bağlıdır.



Bakteriyel menenjit



Akut bakteriyel menenjit derhal intravenöz antibiyotiklerle ve bazen de kortikosteroidlerle tedavi edilmelidir. Bu, iyileşmeyi sağlamaya ve beyin şişmesi ve nöbetler gibi komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olur.



Antibiyotik veya antibiyotik kombinasyonu, enfeksiyona neden olan bakteri türüne bağlıdır. Doktorunuz, menenjitin kesin nedenini belirleyene kadar geniş spektrumlu bir antibiyotik önerebilir.



Doktorunuz, enfekte olmuş sinüsleri veya mastoidi - dış kulağın arkasındaki orta kulağa bağlanan kemikleri - boşaltabilir.



Viral menenjit



Antibiyotikler viral menenjiti tedavi edemez ve çoğu vaka birkaç hafta içinde kendiliğinden düzelir.



Hafif viral menenjit vakalarının tedavisi genellikle şunları içerir:



• Yatak istirahati



• Bol sıvı



• Ateşi düşürmeye ve vücut ağrılarını hafifletmeye yardımcı olan reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçlar



• Doktorunuz beyindeki şişliği azaltmak için kortikosteroidler ve nöbetleri kontrol etmek için antikonvülsan bir ilaç verebilir.



Diğer menenjit türleri

Menenjitinizin nedeni bilinmiyorsa, nedeni belirlenirken doktorunuz antiviral ve antibiyotik tedavisine başlayabilir.



Kronik menenjit tedavisi, antifungal ilaçlar fungal menenjiti tedavi eder ve spesifik antibiyotiklerin bir kombinasyonu tüberküloz menenjiti tedavi edebilir. Bununla birlikte, bu ilaçların ciddi yan etkileri olabilir, bu nedenle, bir laboratuvar nedenin mantar olduğunu doğrulayana kadar tedavi ertelenebilir.



Alerjik reaksiyon veya otoimmün hastalığa bağlı bulaşıcı olmayan menenjit kortikosteroidlerle tedavi edilebilir. Bazı durumlarda, durum kendiliğinden düzelebileceği için herhangi bir tedavi gerekmeyebilir. Kansere bağlı menenjit ise spesifik kanser için tedavi gerektirir.

SORU&CEVAP: MENENJİT NEDİR,BELİRTİLERİ NELERDİR?

