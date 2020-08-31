Meningokok nedir? Meningokok hastalığının belirtileri nelerdir?

Menenjit ve meningokok hastalıklarından korunmada en iyi yöntemin aşılama olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, “Aşılama programına ne kadar erken başlanırsa koruyuculuğu o kadar yüksek olacaktır” dedi.

N. menengititis adı verilen bir bakterinin neden olduğu meningokok hastalığı, menenjit (beyin ve omurilik zarlarının enfeksiyonu) ve meningokoksemiye yol açabilen ciddi bir hastalık olarak biliniyor.



Meningokok hastalığına herkesin yakalanabileceğini söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, “Meningokok hastalığı sağlıklı olan insanlarda bile sıklıkla, aniden, uyarı vermeden ortaya çıkabilir. Ancak 1 yaşından küçük çocuklarda 16-23 yaş arasındaki ergenler ve genç erişkinlerde ve bağışıklık sistemini etkileyen belirli bir tıbbi sorunu olanlarda risk daha fazladır. Hastalık kişiden kişiye yakın temas (öksürme, öpüşme) veya aynı hanede yaşayan insanlar arasında uzun süreli temas yoluyla yayılabilir” diye konuştu.



MENİNGOKOK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Enfekte olan bir çok kişide hastalık belirtileri gelişmez. Bu kişiler taşıyıcı olarak diğer insanlar için enfeksiyon kaynağı haline gelirler. Ciddi hastalık tablosu gelişen insanlarda en sık görülen menenjittir. Meningokok menenjiti olan bir hastada meninksler olarak bilinen, beyni ve omuriliği saran koruyucu zarlar enfekte olur ve şişerler. Semptomlar aniden başlayan ateş, baş ağrısı ve ense sertliği şeklindedir. İlave belirtiler şunlardır:



- Bulantı

- Kusma

- Işıktan korkma(ışığa hassasiyet arttığından)

- Bilinç durumunda değişiklik (konfüzyon)

ERKEN TEŞHİS NEDEN ÖNEMLİ?



Tüm hastalıklarda olduğu gibi menenjit hastalığında da erken teşhisin önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, “Erken menenjit belirtileri gribi taklit edebilir. Birkaç saat veya gün içinde asıl menenjit belirtileri ortaya çıkar. Çocuklarda baş ağrısı, kusma, yüksek ateş, uykuya eğilim, havale geçirme ve deri döküntüsü en sık görülen belirtilerdir. Erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Meningokok hastalığı tedavi edildiğinde bile ölüm oranı yüzde 10-15'dir. Ayrıca hayatta kalanların yüzde 10-20'sinde işitme kaybı, beyin hasarı, böbrek hasarı, uzuv kayıpları ve sinir sistemi sorunları gibi sakatlıklar bırakabilir” uyarılarında bulundu.

KORUNMADA AŞININ ETKİSİ NEDİR?

Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, meningokok hastalığına karşı bugüne kadar tavsiye edilen en iyi korunma yönteminin aşılama olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“N. Menengititis’in en az 12 adet ‘serogrup’ olarak adlandırılan tipi vardır. Meningokok hastalığının çoğuna A,B,C, W ve Y serogrupları neden olur. Tek bir aşıda hastalık yapan tüm serogruplar bulunmadığından birden fazla aşı çeşidi uygulanır. Aşılama programına ne kadar erken başlanırsa koruyuculuğu o kadar yüksek olacaktır. Meningokok aşıları diğer aşılar gibi; aşı yapılan bölgelerde ağrı, kızarıklık ve yüksek ateş gibi yan etkiler yapabilir. Aşı yan etkisini en aza indirmek için karma aşılarla aynı zamanda yapılmaması ve aşı yapıldıktan sonra ağrı kesici verilmesi önerilir. Meningokok aşıları ve aşılama takvimi için mutlaka bir çocuk hekimine başvurmanız gerekmektedir.”

SORU&CEVAP: MENENJİT NEDİR, BELİTİLERİ NELERDİR?