Menopoz nedir? (Menopozun belirtileri ve evreleri nelerdir?)

Menopoz, tıpkı ergenlik gibi hayatın bir dönemidir. Menopoz döneminde kadının vücudunda bazı değişimler olur.

Tamamen doğal ve biyolojik bir süreç olan menopoz döneminden sonra kadınlar bir daha adet görmezler.

Her ne kadar menopoz kadınlarda 50 yaş ve sonrasında sık görülse de fizyolojik olarak yumurtalıkların üreme ve endokrin işlevlerini yitirmesi sonucu ergenlik sonrasında her yaşta görülebiliyor.

Menapoz yaşı dünya genelinde 45-55 yaştır. Türkiye'de ortalama menopoz yaşı ise 46-48 yaş aralığıdır.

Menopoz belirtileri ise kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

MENOPOZ BELİRTİLERİ NELER?

Adet düzensizliği

İştahın artması

Sıcak basması, gece terlemesi

Meme dokusunda hassasiyet

Cilt değişiklikleri, saçlarda incelme ve dökülme

Cinsel istekte azalma



ERKEN MENOPOZ NEDİR?

40 yaşından önce görülen menopoz erken menopoz olarak tanımlanır. Yumurtalık fonksiyonlarının görülmediği bu dönemde kişi doğurganlığını kaybeder. Menopoz dönemi belirtileri, erken menopoza giren kadınlarda çok daha şiddetli görülebilir.



ERKEN MENOPOZ NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Erken menopozda uygulanacak en etkili tedavi östrojen tedavisidir. Herhangi bir nedenle hastanın rahmi alınmış ise tek başına, diğer durumda ise progesteron eklenerek uygulanıyor. Tedavi ardışık ya da devamlı uygulanabiliyor ağızdan ya da cilde yapıştırma şeklinde olabiliyor. Östrojen ile menopoz tedavisi yapılan kadınlarda; Alzheimer hastalığının, kolon kanserinin, karpal-tünel sendromunun, romatoit artiritin ve fibromyaljilerin daha az görüldüğüne dair bilimsel yayınlar mevcut. Östrojenin meme kanseri riskini artırdığına ilişkin tartışmalar varsa da yapılan çalışmalar bu riskin çok düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca östrojen tedavisi alan kadınlar altı ayda bir ayrıntılı bir kontrolden geçtikleri için olası hastalıklarda erken tanı ve tedaviler daha başarılı gerçekleşiyor.

MENOPOZ EVRELERİ



Dünya Sağlık Örgütü, menopoz dönemini şöyle sınıflandırıyor:



Premenopoz, ilk belirtilerin görüldüğü dönemdir. Birkaç ay veya yıl sürebilir.



Menopoz, en son adet kanamasının görüldüğü döneme denir.



Postmenopoz, yaşlılık dönemine kadar süren 6 ila 8 yıllık dönemdir.