Menstrüasyon nedir? Menstrüasyon yokluğu ve bozukluğu neden olur?

MENSTRÜASYON NEDİR?



Ergenlik döneminden başlayarak menopoz dönemine kadar her ay düzenli olarak gerçekleşen vajinal kanamalar; regl, adet kanaması ya da menstrüasyon olarak tanımlanır.

Regl döneminin süresi ve kanamanın miktarı kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Her 21 ila 35 günde bir kez gerçekleşen regl döneminde uterus ya da halk arasında bilinen adıyla rahim, kendini yenileyerek gebeliğe hazırlanır. Gebeliğin oluşmadığı durumlarda ise rahmin içinde bulunan dokunun bir kısmı dökülür ve vajinal yoldan dışarı atılır. Aylık döngüler halinde devam eden bu sisteme, menstrüasyon döngüsü ya da farklı bir deyişle adet döngüsü denir.

Sağlıklı bir adet döngüsü için dört ayrı sistemin düzenli ve birbiriyle uyum içinde çalışması gerekir. Rahim ve vajina, yumurtalıklar, hipofiz bezi ve hipotalamustan oluşan bu sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışması, üreme için de son derece önemlidir.

Adet kanaması süresi kişiden kişiye değişiklik gösterse de yaklaşık olarak 3 ila 7 gün kadar sürer. Regl öncesinde ve sırasında karın ve bel bölgesinde ağrı, sancı ya da kramp olabilir. Ayrıca şişkinlik, memelerde hassasiyet, ruh hâlinde değişim ve baş ağrısı da görülebilir. Doğurganlık süresi boyunca bu döngü bu şekilde devam eder.

MENSTRÜASYON BOZUKLUĞU NE DEMEK?



Hipotalamus, hipofiz bezi, yumurtalıklar, rahim, rahim ağzı ve vajinayı etkileyen durumlardır. Bozukluklar, hiç adet görememe ya da düzensiz sikluslar şeklinde meydana gelebilir.

MENSTRÜASYON YOKLUĞU, AZLIĞI VE SEYREKLİĞİ NEDİR? MENSTRÜASYON YOKLUĞU VE BOZUKLUĞU NEDEN OLUR?

- Kadınlarda adetin yokluğu, azlığı ya da seyrekliği hamilelik, emzirme süreci ya da menopoz döneminde doğal kabul edilir. Bunlar dışında gerçekleştiği dönemlerde, bir hastalık belirtisi olarak kabul edilmelidir.

- Daha önce düzenli olarak regl gören bir kadın, 3 ay, 6 ay gibi sürelerde adet görmezse, bir hastalığın belirtisi ortaya çıkmış olabilir.

- Hiç regl olmayan bir kadında, beyin, yumurtalık, rahim ve vajina gibi çok sayıda bölgeden kaynaklı bir problem olabilir. Bu tarz hastaların çok detaylı bir muayeneden geçirilmesi gerekmektedir.

- Regl yokluğu, azlığı ve seyrekliği gibi durumlar genellikle yumurtalıkların gelişmemesi ile ilgilidir. Yumurta üretmeyen kadın, adet yokluğu yaşayabilir. Bir diğer önemli sebep ise, hastada vajenin oluşmamasıdır.

- Beyin sapı hastalıklarına bağlı olarak da oluşabildiği bilinmektedir. Bir kadının aşırı zayıf olması, psikolojik problemler yaşaması, çeşitli tümörler ya da bu tümörlerin tedavisinde radyasyon görmek, kafa travmaları gibi nedenler de, adet yokluğuna, azlığına ve seyrekliğine neden olabilmektedir.

- Eskiden mestrüasyon olurken, sonradan olamamaya başlamak, yumurtalıklardan kaynaklı kistlerin oluşmasına, tiroit hastalıklarına, süt hormonu hastalıklarına, kürtaj sonrası rahim içi yapışıklığına ve erkenden menopoz olmaya kadar çok sayıda probleme neden olabilmektedir.

MENSTRUAL DÖNGÜ KAÇ GÜN SÜRER?



Ortalama adet döngüsü 28 gündür.

REGL NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?



Kadınlar, belirli bir yumurta rezervi ile dünyaya gelir. İlk regl dönemi 8 ile 15 yaşları arasında gerçekleşir. Ergenlik dönemine girilmesiyle gerçekleşen ilk adet kanaması, ilk iki yıl boyunca düzensiz olabilir.

Yumurta rezervinin tükenmesiyle birlikte kadınlar, 45 ile 55 yaşları arasında menopoz dönemine girer. Başlangıçta düzensizleşen regl, belirli bir sürenin sonunda sona erer. Bu, aynı zamanda üreme döneminin de sona erdiğinin göstergesidir.