Mersin Üniversitesi Rektöründen corona virüs açıklaması

Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yüksek ateş şikayetiyle tedavi gören İran asıllı bir hastanın tetkik sonuçlarının negatif çıktığını ve corona virüs taşımadığını bildirdi.



Hastanede corona virüse karşı gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Çamsarı, "En ufak bir şüphe olduğunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçiliyor. Burada yapılamayan bir tahlil olduğunda Ankara'ya gönderiliyor ve kayıt altına alınıyor. Hastalar gerekli süre boyunca gözetim altında tutuluyor. Bugüne kadar hiçbir hastada pozitif sonuç çıkmadı, hepsi de sağlıklı şekilde taburcu edildi" ifadelerini kullandı.



Çamsarı, gerçek dışı bilgilerle toplumda infial meydana getirmek isteyenlerin iyi niyetli olmadığını kaydetti.