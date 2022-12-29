Mesane kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Mesane kanseri evreleri nelerdir?

MESANE KANSERİ NEDİR?

Vücuttaki asıl görevi idrarı depolamak olan mesane yani idrar kesesi, içi boş idrar ile doldukça esneyebilen bir organdır. Mesane kanseri genellikle mesanenin iç yüzünü döşeyen mukozanın ürotelyal hücrelerinden başlar. Mesane tümörleri kötü huylu veya iyi huylu olabilmektedir. Ancak kanser olmayan iyi huylu mesane tümörleri de görülebilir.



MESANE KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mesane kanseri belirtileri şu şekildedir;



- İdrarda kan görülmesi (hematüri): Mesane kanserinde idrarda genellikle sancısız kanama görülür. İdrarda gözle görülebilir kanama olabileceği gibi mikroskop altında görülebilecek tarzda kanama da mümkündür.

Kanamalar idrarın tamamında olmayıp kan pıhtıları şeklinde de ortaya çıkabilir. İdrarda görülen kan tümörden başka birçok nedenden kaynaklanabilmektedir. Böbrek taşı veya enfeksiyon gibi farklı hastalıkların idrarda kan görülmesine neden olabileceği unutulmamalıdır.

- Ağrılı idrara çıkma

- Sık idrara gitmek

- İdrarda acillik hissi

- Pıhtıya bağlı idrar yaparken zorlanma hatta idrar yapamama gibi rahatsızlıklar mesane kanserinin belirtisi olabilmektedir.

Bazı durumlarda mesane kanserinin ilk belirtileri ortaya çıktığında, kanser zaten vücudun başka bir yerine metastaz yaparak yayılmış olabilir. Metastazın yaşandığı hastalarda yaşanan belirtiler kanserin yayıldığı bölgeye göre farklılıklar gösterebilir. İlerleyen mesane tümörlerinde;



- Sırt ağrısı

- Karın alt kısmında ağrı

- İştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtiler yaşanabilmektedir.

MESANE KANSERİ EVRELERİ NELERDİR?



Mesane kanserinin evresini belirleyebilmek için 3 kriter göz önünde bulundurulur.



- Kanserli tümörün mesane duvarındaki derinliği ve tümörün derecesi

- Mesane tümörünün bölgesel lenf bezlerine yayılıp yayılmadığı

- Mesane kanserinin akciğer veya karaciğer gibi diğer organlara metastaz yapıp yapmadığı incelenir.

Patoloji ve tetkiklerden elde edilen bilgiler, mesanenin hangi bölümlerinin kanserli olduğunu, kanserin ilk başladığı yerden yayılıp yayılmadığını ve kanserin yayıldığı yerleri bulmak için kullanılır. Mesane kanseri evrelemesi uluslararası TNM sistemine göre yapılmaktadır.