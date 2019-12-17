Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geldi.



Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitaplar yazdı, kalabalık gruplara kişisel gelişim seminerleri verdi.



Metin Hara şimdi diploması olmadığı halde hasta tedavi etmekle suçlanıyor, hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyor.



İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, “Kendisi fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulu mezunu. Hekimlikle ilgisi yok. Tamamlayıcı tıp uzmanı diye bir unvan kullanıyor, böyle bir unvan yok zaten. Diploması olmadığı halde tabip unvanı takınan şahıs 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır” dedi.



Şikayet üzerine yapılan incelemede Metin Hara'nın sahibi olduğu danışmanlık şirketinin faaliyet izninin olmadığı tespit edildi, İstanbul Beşiktaş'taki iş yeri mühürlendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "tamamlayıcı tıp" uzmanı unvanını kullanabileceği bir diplomasinin bulunmadığı belirtildi.



İstanbul Tabip Odası, kendisini “yaşam koçu”, “kişisel gelişim uzmanı” olarak tanıtan kişilere karşı uyarıyor.



Dr. Osman Öztürk, “Yaşam koçluğu diye bir şey var. Gerçekten. Anlaşılabilir bir şey değil. Herhalde herkesin yapabileceği bir şey. Hiç uzmanlık programı, eğitimi yok. Bir yerlerden bir sertifika alınıyor. Ondan sonra, pozitif düşün, pozitif yaşa, enerji dolu ol, hiçbir şeye aldırma, hayat zaten çok güzel gibi söylemlerle psikiyatristlerin, psikologların alanlarına girdiklerini görüyoruz. Bir psikiyatrist olmak için önce 6 yıl tıp fakültesinde okuyorsunuz. Meslekle hiç ilgisi olmayanların bu işlere yönelmesi çok zararlı olabilir” değerlendirmesinde bulundu.



Metin Hara’nın avukatı ise müvekkilinin kendisini doktor olarak tanıtmadığını, iddiaların gerçek dışı olduğunu öne sürdü.