İnsan vücudu ısı farklılıklarından büyük ölçüde etkileniyor. Havanın derecesi ve ani gelişen ısı değişiklikleri sonucu vücut bu duruma hemen uyum sağlayamayabiliyor. Bu sebeple de vücut strese giriyor ve savunma mekanizması zayıflayabiliyor.



Mevsim geçişlerinde bu durumun daha sık yaşandığını söyleyen Central Hospital’dan Dahiliye Uzmanı Dr. Salim Bereket, “Çünkü mevsim geçiş sürecinde vücudun direnci düştüğünden grip salgınları sıklıkla görülebilir. Gribe yol açan virüsler sağlıklı bireyleri etkilediği gibi kronik rahatsızlığı olan kişilerde daha ağır ilerleyebilir. Özellikle yüksek tansiyon, kalp ve diyabet gibi hastalık grubundaki kişilerde grip hızla ilerleyerek zatürreye dönüşebilir. Bazı vakalarda ilerlemiş zatürre sebebiyle ölümler de yaşanabilir. Kronik hastalığı olan kişilerin mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemi daha zayıf olduğundan daha dikkatli olmaları gerekir. Aynı durum yaşlılar, hamileler ve çocuklar için de geçerlidir” diyor.



KALP, TANSIYON VE BÖBREK HASTALARI DIKKAT!



Kronik hastalığı olanların, ısı kontrol merkezi zorlandığından ısı değişimlerine karşı daha hassas olduklarını, bu nedenle kalp, tansiyon ve böbrek hastalarının beslenmelerine ayrıca özen göstermeleri gerektiğini aktaran Uzman, bol su tüketmenin ve ilaçları düzenli kullanmanın önemine dikkat çekiyor:



“Kronik rahatsızlığı olanlar sürekli kontrol altında olmalıdır. Özellikle yaz sonunda uzman bir hekime başvurarak kan kontrolleri, keratin ve üre testlerini yaptırmaları şarttır.”



YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR DAHA SAVUNMASIZ



Mevsim geçişleri, kronik hastalıklar haricinde belli yaş grubundaki kişileri de olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle 65 yaş ve üzeri bireyler ile çocukların bağışıklık sistemi zayıf olduğundan mevsimsel ısı değişimlerine karşı daha korunmasızlar. Bu nedenle bakteri ve virüslerin yol açtığı hastalıklara yakalanma oranları daha yüksek. Mevsim şartlarına uygun korunma önlemleri alınmazsa uzun süren ve tekrar edebilen solunum yolu hastalıklarına yakalanma riski artabiliyor.

FİZIİSEL GÜÇSÜZLÜK YAŞANABİLİR



Mevsim değişimlerinin her insan üzerinde yarattığı etkinin farklı olduğunu belirten Uzm. Dr. Salim Bereket, “Günlük hayatın akışı vücut üzerinde ne kadar etkiliyse uyum süreci de mevsimlere bağlıdır. Özellikle yapı itibariyle stresli, kaygılı, heyecanlı ve sinirli kişilerde fiziksel güçsüzlük daha yoğun hissedilir. Bu sebeple de hastalanmaya daha yatkın olurlar” ifadesini kullanıyor.



TİROİT HASTALARI DA OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR



Mevsim geçişlerinde hormonal değişimlerin sıklıkla yaşanabildiğini, bu değişimlerle birlikte iştahta artışın da görülebildiğini kaydeden Dr. Bereket, “Özellikle aşırı kilolu kişiler bu dönemlerde daha özenli olmadırlar. Mevsimsel değişim tiroit hastalarını da olumsuz derecede etkiler. Sıcak farklılıkları sebebiyle oluşan yorgunluk, rehavet, gerginlik ve stres gibi durumlar tiroit bezinin normal çalışma düzenini bozabilir” diyerek mevsim değişikliklerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için alınması gereken önlemleri şöyle anlatıyor:



MEVSİM GEÇİŞLERİNDE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?



1- Her birey sağlıklı beslenme, düzenli uyku rutini ve fiziksel aktivitelerde planlama yapmalıdır. Bu sayede bağışıklık sistemi güçlendirilebilir.

2- Vitamin ve mineral takviyesi için de mevsim sebze ve meyveleri tüketilmelidir.

3- Su tüketimi artırılmalı, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalıdır.

4- Temizliğinden ve iyi havalandırıldığından emin olunmayan ortamlarda bulunulmamalıdır.

5- Stres ve kaygı birçok hastalığı tetikleyen faktörlerden olduğundan, strese sebep olan durumlardan da kaçınılmalıdır.



VİDEO: GRİPTEN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT