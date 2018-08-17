Botoks genellikle cilt kırışıklıların giderilmesinde kullanılıyor. Yanı sıra bazı nörolojik rahatsızlıklarda da kullanım alanı bulan botoks, son 10-15 yıldır da bariatrik bir girişim olarak mideye de uygulanmaya başlandı. 2004 yılından itibaren hayvanlar üzerinde deneysel amaçlı olarak kullanılan yöntem son zamanlarda Norveç, Kore, ABD gibi ülkelerde insanlar üzerinde zayıflatma amacıyla uygulandı ve pozitif sonuçlar alındı.



Çalışmaların ardından mideye yapılan botoks enjeksiyonları ile 5-6 ayda yaklaşık 4-20 kilo kaybedilebildiği ileri sürülüyor. İşlemin etkisi, açlık ve tokluk hissinde etkili olan midedeki kas ve sinirler üzerinde oluşan blokaj ile açıklanıyor. ntv.com.tr'ye açıklama yapan ve mide botoksu ile hem kas tabakası etkilenerek midenin boşalma süresinin uzadığını hem de sinir hücreleri etkilenerek açlık hissinin azaldığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Kar, mide botoksunda başarının bazı şartlara bağlı olduğunu vurgulayarak şunları söylüyor:



“İŞLEM SONRASI DİYET UYUMU ŞART”



”Mide botoksu yöntemiyle 5-6 ayda 4-20 kilo vermek gerçekten mümkün ancak uyulması gereken çok önemli kriterler var. Hastanın işlem sonrası diyetisyen eşliğinde tam bir uyumla beslenmesi gerekir. Buna dikkat eden kişi, 10 ile 20 kilo kadar verebiliyor. Bazı hastalar diyete kısmen uyum sağlayabiliyor o zaman da kilo vermek mümkün oluyor ancak bu hedeflenenin altında bir kilo kaybı oluyor. Bazı hastalar da işlem sonrası hiç diyet yapmıyor. Yapmadığı gibi gece de yeme alışkanlığına devam ediyor. Hiçbir uygulama sihirli değnek değildir. Bunu unutmamak lazım. Bu tarz hastalarda da hiçbir yöntem işe yaramayacağı gibi mide botoksu da işe yaramaz. Kendi serimizde hastaların yüzde 75’inde başarılı sonuçlar aldığımızı gördük, yüzde 25’inde mükemmel sonuçlar alıp hastaların daha ilk ayda 6-10 kilo verilebildiklerini gözlemledik.”



MİDEDE UYGULANDIĞI BÖLGE ÇOK ÖNEMLİ



İşlemin başarısını etkileyen bir diğer önemli faktörün de uygulama şekli ve cerrahın tecrübesi olduğunu söyleyen Kar, “Mide botoksu ile midenin çok geniş bir alanına enjeksiyon yapılarak mide kaslarının etkisiz hale gelmesi sağlanıyor. Midede kasılmayı sağlayan kasların bu özelliğini yapamaması durumunda gıdalar midede uzun süre kalabiliyor. Normalde karbonhidratlar 2-3 saatte ya da 4 saatte, proteinlerle birlikte alındığı zaman 4-4,5 saate boşalabilirken bu uygulamadan sonra mide boşalma süresi 12 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca Ghrelin dediğimiz bir açlık hormonu var. Bu hormon en çok midenin fundusundan salgılanmaktadır. Enjeksiyonların bir kısmı bu bölgeye de yapılıyor. Bu enjeksiyon sonrası açlık hormon seviyesi düzeyi de çok ciddi anlamda düşebiliyor. Bu şekilde hastaların iştahları azalarak midedeki tokluk hissi uzuyor ve hasta kilo vermeye başlıyor” diyor.

CİLT GENÇLEŞTİRMEDEN YÜZ KAT FAZLA BOTOKS MALZEMESİ KULLANILIYOR



Mide botoksu yaptıracakların bilmesi gereken bir diğer ayrıntının da kullanılan botoks malzemesinin miktarı olduğunu söyleyen Genel Cerrah, mide botoksunda cilt gençleştirme işleminden 100 kat fazla botoks malzemesi kullanıldığını söylüyor ve ekliyor: “Yöntemin etkili olabilmesi için bu dozu kısıtlamamak gerekir. Mide Botoksu maliyeti de bu bilgiler dahilinde göz önünde bulundurulmalıdır. Ucuz olması açısından doz kısıtlamaları ile yapılan işlemler, yöntemin başarısını da olumsuz anlamda etkiler.”



MİDE BOTOKSU KİMLERE YAPILABİLİR?



Yöntemin herkese uygulanabilecek yan etkisiz bir işlem olduğunu aktaran Dr. Fatih Kar, mide botoksu endikasyonu ile ilgili ise şu bilgileri veriyor:



“Ancak botoks alerjisi olanlarda, mide ülseri, gastrit, on iki parmak bağırsağı ülseri gibi durumlarda uygulanması önerilmiyor ve öncelikle bu problemin düzeltilmesi gerekiyor. Bu nedenlerle gastroskopi ile işlem öncesi mutlaka midenin değerlendirilmesi gerekir. İşlem sonrası çok sık olmayarak bulantı, şişkinlik şikayetleri olabiliyor. Botoks işleminden sonra ilk 6 aylık sürecin iyi değerlendirilmesi gerekir. Botoksun etki süresi ortalama 4-6 ay kadardır. Bundan sonraki süreçte botoksun tekrarlanıp tekrarlanmaması hastanın genel durumuna bağlıdır. Hastanın sağlık problemleri düzelirse botoksun yenilenmesine gerek duyulmaz ancak diyet ve spor programını devam ettirmelidir. 6 aydan sonra bir miktar daha kilo kaybına ihtiyaç olduğu düşünülürse ve yapılan teknikten başarı elde edilmişse botoks tekrarlanabilir. Literatür bilgilerinde 3 seansa kadar öneriliyor.”



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