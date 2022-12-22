Mide fıtığı nedir, neden olur? Mide fıtığı belirtileri ve tedavisi

MİDE FITIĞI NEDİR?



Mide fıtığı, midenin üst kısmında karın ve göğüs bölgenizi ayıran büyük kasın diyaframdaki bir açıklıktan göğsünüze doğru şişmesine verilen addır.

Mide fıtığının, kayan tipte mide fıtığı ve paraösefagal mide fıtığı olmak üzere 2 türü vardır.



Normalde yemek borusu diyaframdaki boşluktan geçip mideye yapışır. Kayan tipte mide fıtığının varlığında, mide ve yemek borusunun alt kısmı diyafram yoluyla göğse kayar. Kayan tipte mide fıtığı, paraösefageal fıtığa göre daha yaygındır. İleriki aşamalarda paraösefageal versiyona dönüşebilir. O aşamaya geçmeden tedavi edilmesi hasta adına daha iyi olacaktır.



Paraösefageal mide fıtığında, yemek borusu ve mide olması gereken yerde kalırken, midenin bir kısmı yemek borusunun yanına konumlanmak adına bir süre sıkışır. Bu süreçte mideniz sıkışma meydana gelebilir ve kan akışında kesintiler yaşanabilir. Bu tür, çoğunlukla kadınlarda meydana gelmektedir.

Paraösefageal mide fıtığının ilerlemesi yaşamsal riske yol açabildiği için tedavisi asla geciktirilmemelidir.

Mide fıtığı, her yaşta görülebilen ama 50 yaşını aşmış bireylerde daha sık rastlanan bir rahatsızlıktır.

MİDE FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?



Mide fıtığı belirtileri hastalığın erken aşamalarında çoğunlukla kendini göstermez. Ancak hastalığın ilerlemesi ve fıtığın büyümesi durumunda bazı belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler;

- Günün herhangi bir zamanında aniden ortaya çıkan mide ekşimesi,

- Mide veya yemek borusunda rahatsızlık ve ağrı hissi,

- Çok fazla yemek yenilmemesine rağmen şişkinlik hissi ve geğirme isteği,

- Boğazın arka kısmında acı veya ekşi tat,

- Yemek yerken veya içecek içerken yutkunma zorluğu yaşama,

- Mide bulantısı ve bunun sonucunda kusma olarak kendini gösterir.

Eğer hastada sürekli kabızlık, göğüste veya karında şiddetli ağrı, geceleri uykuda veya uyumadan önce ortaya çıkan ani öksürükler, yoğun mide bulantısı ve kusma görülüyorsa acil tıbbi yardım alınması gereklidir. Çünkü bu belirtiler mide fıtığının çok fazla ilerlediğini gösterir.

MİDE FITIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Mide fıtığı tedavisi gastrit ve reflü hastalığı tedavisi ile benzerlik göstermektedir. Belirli bir ilaç tedavisi yoktur. Hastanın düzenli bir diyet uygulayarak mide sağlığını koruması en etkili tedavidir.

Mide fıtığı hastalığı teşhisi koyulan hastalar asitli yiyecek ve içeceklerden, kahve, tereyağı ve çikolata gibi yiyeceklerden kaçınmalıdır. Bu hastalar yemek yedikten en az 3 saat sonra uyumalıdır.

Gece midede basınç oluşmaması için baş göğüsten daha yüksek bir seviyede konumlanacak şekilde yüksek bir yastıkla yatmalıdır. Mide içerisinde gaz yapabilecek ürünlerin tüketilmemesine dikkat edilmelidir.



İleri düzey mide fıtıklarında ise uzmanın uygun görmesi durumunda cerrahi müdahale yapılmaktadır. Midenin fıtıklaşan bölümü yerine getirilerek yeniden fıtıklaşmaması için gerekli müdahaleler yapılır.

Hastalığın boyutunun uygun olması durumunda ve cerrahın önerileri doğrultusunda genellikle laparoskopik ameliyat tercih edilmektedir.



Mide fıtığının ortaya çıkmaması için düzenli beslenilmeli, mide sağlığına dikkat edilmeli ve mideye zarar verecek besinlerden kaçınılmaldıır. Stresten uzak durulmalı ve kesinlikle sigara içilmemelidir.

