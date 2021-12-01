Mide kanaması nedir? (Mide kanaması belirtileri ve tedavisi)

Mide kanaması, günlük hayatta sık sık görülen ve pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkan bir üst sindirim sistemi hastalığı olarak bilinir.

MİDE KANAMASI NEDİR?

Mide kanaması, gastrointestinal sistem (yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı, rektum, anüs) kanamaları arasında yer alır.

Tüm sindirim sistemi kanamalarının yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan mide kanaması, 60 yaş ve üzeri kişilerde daha sık rastlanabilirken, erkeklerde de kadınlara oranla daha fazla denk gelebiliyor.

Midede çok çeşitli sebeplerden ötürü kanama meydana gelebilir. Özellikle yanlış ve bilinçsiz ilaç kullanımı, mide kanaması riskini artırabiliyor.

MİDE KANAMASI NEDEN OLUR?

Mide kanamasının en yaygın nedeni mide ülseri kaynaklı olmakla birlikte mide kanamasının diğer nedenleri ise şunlardır:



Mide ile yemek borusunun birleştiği noktalarda oluşan yaralar

Karaciğer hastalıklarına bağlı olarak yemek borusunun alt kısmındaki varis şeklindeki yapılar



Üst gastrointestinal sistemde mevcut olan tümörler



Aşırı baharatlı besin tüketimi

Tedavisi olmayan ya da henüz teşhis edilmemiş ülser hastalıkları



Kafa travmalarına bağlı olarak gelişen kanama

Kan sulandırıcı ilaç kullanımı



Aşırı miktarda alkol, sigara tüketimine bağlı olarak oluşabilecek mide yırtılmaları



MİDE KANAMASI BELİRTİLERİ

Çok şiddetli mide ağrısı



Yoğun mide yanması



Tansiyon düşüklüğü



Yorgunluk



Baş dönmesi



Kansızlık



Karın ağrısı



Siyah renkli dışkı



İshal gibi problemler

Kahverengi ya da kırmızı renklerde kusma görülmesi



Gözlerin kararması ve ayakta çok zor durma

MİDE KANAMASININ TEDAVİSİ

Mide kanamaların kontrol altına almak için etkili yöntemler bulunur. Tedavide ilk ve en önemli adım kanamanın kaynağını tespit etmektir.

Mide kanamasına sebep olan etken belirlendikten sonra tedavi yöntemine karar verilir. Kanayan bölgenin hemoklips ile kapatılması, mide kanaması tedavisinde sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Takılan klipsler, yaraların kapanmasının ardından kısa bir sürede kendiliğinden düşer.



Mide kanaması tedavisinde uygulanan diğer bir yöntem ise ilaç kullanımıdır. Kanama varis oluşumundan ya da ülserden ötürü kaynaklanıyorsa bazı ilaçların kullanılması gerekir. İlaç kullanımı ve klips yöntemi işe yaramadığı durumlarda ise cerrahi müdahale gerekebilir.