Mide kanaması nedir? (Mide kanaması belirtileri ve tedavisi)

Mide kanaması, tüm sindirim sisteminde yer alan kanamalar arasında en sık karşılaşılan durumdur. Sindirim sisteminin en önemli organı olan midede oluşan kanama belirtileri ise kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Peki mide kanaması nedir, belirtileri nelerdir? Mide kanaması tedavisi nasıl yapılır?

Haberler - ntv.com.tr 01.12.2021 - 18:57 | Son Güncelleme : 02.12.2021 - 11:44

Mide kanaması nedir? (Mide kanaması belirtileri ve tedavisi)

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Mide kanaması, günlük hayatta sık sık görülen ve pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkan bir üst sindirim sistemi hastalığı olarak bilinir.

MİDE KANAMASI NEDİR?

Mide kanaması, gastrointestinal sistem (yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı, rektum, anüs) kanamaları arasında yer alır.

Tüm sindirim sistemi kanamalarının yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan mide kanaması, 60 yaş ve üzeri kişilerde daha sık rastlanabilirken, erkeklerde de kadınlara oranla daha fazla denk gelebiliyor.

Midede çok çeşitli sebeplerden ötürü kanama meydana gelebilir. Özellikle yanlış ve bilinçsiz ilaç kullanımı, mide kanaması riskini artırabiliyor.

MİDE KANAMASI NEDEN OLUR?

Mide kanamasının en yaygın nedeni mide ülseri kaynaklı olmakla birlikte mide kanamasının diğer nedenleri ise şunlardır:

Mide ile yemek borusunun birleştiği noktalarda oluşan yaralar

Karaciğer hastalıklarına bağlı olarak yemek borusunun alt kısmındaki varis şeklindeki yapılar

Üst gastrointestinal sistemde mevcut olan tümörler

Aşırı baharatlı besin tüketimi

Tedavisi olmayan ya da henüz teşhis edilmemiş ülser hastalıkları

Kafa travmalarına bağlı olarak gelişen kanama

Kan sulandırıcı ilaç kullanımı

Aşırı miktarda alkol, sigara tüketimine bağlı olarak oluşabilecek mide yırtılmaları

MİDE KANAMASI BELİRTİLERİ

Çok şiddetli mide ağrısı

Yoğun mide yanması

Tansiyon düşüklüğü

Yorgunluk

Baş dönmesi

Kansızlık

Karın ağrısı

Siyah renkli dışkı

İshal gibi problemler

Kahverengi ya da kırmızı renklerde kusma görülmesi

Gözlerin kararması ve ayakta çok zor durma

MİDE KANAMASININ TEDAVİSİ

Mide kanamaların kontrol altına almak için etkili yöntemler bulunur. Tedavide ilk ve en önemli adım kanamanın kaynağını tespit etmektir.

Mide kanamasına sebep olan etken belirlendikten sonra tedavi yöntemine karar verilir. Kanayan bölgenin hemoklips ile kapatılması, mide kanaması tedavisinde sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Takılan klipsler, yaraların kapanmasının ardından kısa bir sürede kendiliğinden düşer.

Mide kanaması tedavisinde uygulanan diğer bir yöntem ise ilaç kullanımıdır. varis oluşumundan ya da ülserden ötürü kaynaklanıyorsa bazı ilaçların kullanılması gerekir. İlaç kullanımı ve klips yöntemi işe yaramadığı durumlarda ise cerrahi müdahale gerekebilir.

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