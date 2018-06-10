Mide kanserinin nedeni tam olarak bilinmiyor, birçok olası etkenin yanında helicobacter pylori bakterisi de sorumlulardan biri olarak gösteriliyor.



Dünya Sağlık Örgütü’nün ağız yoluyla bulaşan helicobacter pylori’yi kansere neden olan etkenler arasına aldığını aktaran Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Karaman, kalıtsal özellikler ile beslenme alışkanlıklarının da mide kanserinde önemli rol oynadığını söylüyor:



“Ama bilinen bir gerçek var ki; mide kanseri sinsice ilerliyor, belirtileri ise başka hastalıkların belirtileriyle karıştırılabiliyor" ifadesini kullanan Karaman, sigara kullanımının mide kanseri riskini iki kat artırdığını belirtiyor:



MİDE KANSERİ RİSKİ NASIL ARTIYOR?



"Özel bir belirtisi bulunmadığı ve sinsi ilerlediği için mide kanserinde bazı risk faktörlerine dikkat etmek gerekiyor. Risk faktörleri arasında; genetik özelliklerin yanı sıra çevresel etkenler ve kanser gelişimine neden olan bazı öncül hastalıkların etkili olduğu düşünülüyor. Sigara kullanımı da mide kanserinde risk unsurlarından birini oluşturuyor. Sigara içmeye genç yaşta başlayan ve uzun süreli ağır içici olanlarda mide kanserinin gelişme riskinin yaklaşık iki kat arttığı gözleniyor. Özellikle fazla tuz tüketimi, gıda koruyucu katkılar, temiz olmayan içme suları, yüksek ısıda pişirilmiş etler, küflenmiş tahıllar, tohumlar, çekirdek tohumları ve yağda kızartılmış gıdalar, aşırı kırmızı et tüketiminin de mide kanseri riskini artırdığı için dikkatli olmak gerekiyor.”



AİLESİNDE MİDE KANSERİ OLANLAR DİKKAT



Mide kanseri belirtilerinin, diğer mide hastalıklarıyla karıştırılabileceğini belirten Doç. Dr. Karaman, "Mide kanserinde erken tanı konulduğunda 5 yıllık sağ kalım oranları yüzde 50’ye ulaşabilirken, tanı geciktiğinde ise sağ kalım oranları düşüyor. Ancak, özel bir belirtisinin olmaması da tanının zorlaşmasına neden oluyor. Gece uykudan uyandıracak şekilde midede ağrı ve hazımsızlık, sebebi bilinmeyen kilo kaybı, iştah azalması, erkenden doyma, demir eksikliği, yutma güçlüğü, kansızlık, bulantı ve kusma, dışkının siyah olması gibi belirtiler görüldüğünde uyanık olmak ve hekime başvurmak erken tanıya imkan sağlıyor. Bu belirtilerin tümörün bulunduğu yere göre değişiklik gösterebildiğinin de unutulmaması gerekiyor. Özellikle ailesinde mide kanseri hikayesi olanların bir şikayeti olmasa bile endoskopi yaptırarak mide kanseri ya da kansere neden olabilecek bazı mide hastalıkları açısından doktor kontrolüne girmeleri önem taşıyor” diyor.