Migren nedir, tedavisi nasıldır? (Migren aşısı var mı?)

Migren ağrısı, keskin ve zonklayıcı bir şekilde şakak bölgesinde ortaya çıkar.

Ataklar halinde gelen baş ağrılarınız varsa buna migren ağrısı denir.

Migren ağrıları bazı insanlarda yılda 1-2 defa bazılarında ise her ay defalarca görülebilir.

MİGREN NEDEN OLUR?



Migrenin nedenlerinden başında genetik faktörler yer alır. Ailede migren varsa migren hastası olma olasılığı yüzde 40 artıyor. Aynı zamanda hem annesi hem de babası migren hastası olan bir kişinin migren hastası olma ihtimali ise, yüzde 75'tir.



Migren ağrısının en önemli nedenlerinden birisi de hormonal değişimlerdir. Bu nedenle de kadınlarda migren görülme olasılığı daha fazladır. Kadınlarda 3 kat daha fazla görülen migren, adet dönemlerinde hormonal değişiklikler yaşandığı için şiddetini arttırabilir. Bu dönemde bulantı, kusma, ışığa hassasiyet gibi belirtiler de ortaya çıkabilir. Genellikle tek taraflı, zonklayıcı ve şiddetli bir ağrı şeklinde ortaya çıkar.

MİGREN AĞRISI NASIL GEÇER?

Migren ağrısında doğru tanı ve tedavi yöntemleri uygulanarak hastalar, migren ataklarından kurtulabilirler.

Migren tanısı konulduktan sonra migren ağrıları hafiflerse atakları geçirmeye yönelik kriz tedavisi planlanması gerekir.

Migren tedavisinde bazen sadece migreni tetikleyen faktörleri ortadan kaldırarak migren ataklarını yok etmek mümkün olabilir.

Uykusuzluk, açlık, hormon kullanımı gibi etkenleri ortadan kaldırarak ağrı ataklarının şiddeti ve sıklığı azaltılabilir.



MİGREN TEDAVİSİ



Migren tedavisinde uzman doktorunuzun önerdiği ilaçları içmeniz büyük önem taşır. Etkili bir tedavi, yaşam şeklinin değiştirilmesi ve doğru ilaç kullanımı ile yapılabilir. Günlük yaşamınızı migrene göre ayarlayarak migren tedavisini başarıya ulaştırabilirsiniz. Bunun için;

Baş ağrısı günlüğü ve baş ağrısı takvimi tutmak



Az ya da fazla uyumamak



Uygun bir kiloya erişmek



Stres ile başa çıkma yollarını öğrenmek



Alkol ve sigaradan uzak durmak



Düzenli egzersiz yapmak gerekir.

s yapısının da incelenmesi gerekir.

MİGREN TANISI NASIL KONULUR?



Baş ağrısı, şikayeti ile gelen hastanın şikayetleri, doktor tarafından dikkatli bir şekilde dinlenir. Migren tedavisi, doğrudan atakların tedavisi ve önleyici tedavi olmak üzere ikiye ayrılır.

Atak tedavisinde; parasetamol, aspirin dahil olmak üzere basit türde ağrı kesiciler, bir takım bulantı önleyici ilaçlar ve triptanlar kullanılır.

Önleyici tedavi ise, kişinin günlük hayatını etkileyecek düzeyde sık görülen migren ataklarında gereklilik arz eder.



Alınacak ilk önlemin yaşam şekli değişiklikleri ve tetikleyicilerden uzak durmak olduğu söylenebilir. Bu önlemler yeterli gelmediği takdirde bazı tansiyon, epilepsi ve depresyon ilaçları da önleyici tedavi kapsamında kullanılabilir.

MİGREN AŞISI VAR MI?

En sık görülen ve rahatsız edici baş ağrıları arasında görülen migrene çözüm adına aşı uygulaması yapılıyor.

Türkiye’de toplumun yüzde 16.4’ünün hayat kalitesini düşüren migren için iki yeni aşı devreye girdi. Dünyada yaklaşık üç yıldır kullanılan aşılara Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz aylarda onay vermişti.