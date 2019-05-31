Uzun tatil dönemlerinde alışılagelmiş yaşam düzeninin değiştiğini, bunun da migren ağrılarının tetiklenmesine neden olabileceğini belirten Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Necdet Karlı, “Bunların başında uyku düzenindeki değişiklikler gelir. Bu değişiklikler migren ataklarını tetikleyebiliyor. Gerek alışılagelmiş saatten geç yatma, gerekse de geç uyanma migrenliler için risk faktörü. Daha önceden uykusuzluk, fazla uyuma gibi durumların baş ağrısını tetiklediğini bilen hastalarımız uykularına son derece dikkat etmelidir. Mümkün olduğunca genel yaşam düzenlerine sadık kalmalıdırlar. Aksi halde migren tatillerini olumsuz yönde etkileyebilir” dedi.



Parlak güneş ışığının da migren hastalarında baş ağrısına yol açabileceğine dikkat çeken Doktor Necdet Karlı, migren hastalarına özellikle 11.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarıda bulunmamalarını önerdi.



“MİGREN ALGI VE DİKKAT PROBLEMLERİNE DE NEDEN OLUR”



Bir diğer konunun da uzun süreli yolculuklar olduğunu aktaran Karlı, uzun yolculuklarda hastaların öğünlerine ve susuz kalmamaya dikkat etmeleri, sık sık mola vermeleri, ağrı atakları için yanlarında ağrı kesici bulundurmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:



“Yolculuk sırasında migren atağı başlarsa ağrı hafifken doktorunuzun önerdiği ağrı kesici ilacı alabilirsiniz. Eğer özel aracınızla seyahat ediyorsanız ve ağrınız olursa aracı mutlaka başka biri kullanmalı. Çünkü migren sadece ağrıya neden olmaz. Algı ve dikkat problemlerine de neden olur. Siz ve sevdikleriniz için çok tehlikeli olabilecek böyle bir durumdan mutlaka kaçınmalısınız. Mola verebiliyorsanız bir mola verip dinlenip uyumak ağrınızı azaltabilir veya kesebilir.”



VİDEO: MİGREN AĞRILARI İÇİN ÖZEL KULAKLIK