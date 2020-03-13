Migrenle karıştırılan glokom kör edebilir!

Türkiye’de 2,5 milyona yakın glokom hastası olduğu tahmin edilirken yalnızca her 4 hastadan biri teşhis edilerek tedaviye geçilebiliyor. Geri dönüşümsüz görme kaybına yol açan ciddi bir toplumsal sağlık sorunu olan glokomun en önemli özelliği ise hastaların büyük bir bölümünde sinsi seyretmesi ve geç tanı konulması.



8-14 Mart Dünya Glokom Haftası nedeniyle hastalığa dikkat çeken Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi Başkanı Prof. Dr. Özcan Ocakoğlu, “Açık açılı glokom olarak bilinen ve en sık rastlanılan glokom tipinde hastalık genellikle bir başka şikâyetten ötürü göz muayenesine gelen hastalarda tesadüfen tespit ediliyor. Birçok hasta genellikle 40 yaşından sonra yakın görme bozukluğundan dolayı göz hekimine başvurduğunda göz tansiyon hastası olduğunu öğreniyor. Dar açılı glokom olarak bilinen bir başka glokom tipinde ise hastalar glokomun belirtilerini migren ataklarıyla karıştırıyor. Migren sanılan baş ağrıları aslında sinsice ilerleyen ve zamanla körlüğe yol açabilen göz tansiyon hastalığı çıkabilir. Glokomun hangi tipi olursa olsun erken tanı ve tedaviyle hastalık kontrol altına alınarak görme yetisinin korunması sağlanabiliyor” dedi.



GLOKOM GENETİK YATKINLIĞI OLANLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR



Özellikle anne, baba ve kardeş gibi birinci dereceden yakın akrabalarda glokom olmasının, hastalığın aile üyelerinde görülme riskini 3-5 kat artırdığını aktaran Ocakoğlu, göz tansiyonun tedavi edilmediğinde körlüğe yol açtığını vurguladı.