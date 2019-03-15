Cerrahi ve girişimsel yöntemlerle tedavi edilemeyen hastalıklar için, Türkiye’de yüzde yüz milli kök hücre cihazı üretildi. Tıp sanayisi alanında AR-GE ve üretim yapan RD GLOBAL / INVAMED, 14 Mart Tıp Bayramı’nda Türk Kök Hücre Cihazını Türk hekimlerinin hizmetine sundu.



Kök Hücre Cihazı; akciğer hastalıkları, kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği, girişimsel tedavilerle başarı sağlanamayan damar hastalıkları ve felç gibi pek çok alanda kullanılabilecek.



“TÜRK KÖK HÜCRE CİHAZI” ÜRETİLDİ



Cihaz sayesinde, özellikle uzuv kayıplarına yol açan hastalıklarda artık dışa bağımlılığa son verilecek ve birçok hasta kısa sürede sağlığına kavuşacak.



Yapılan çalışmaların detaylarını açıklayan RD GLOBAL Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, “Milli kök hücre teknolojisi, girişimsel ve cerrahi olarak çözüm sağlanamayan birçok hastalığın tedavisinde hekimlerimizin en büyük yardımcılarından biri olacak. Hekimlerimize 14 Mart Hediyemiz Türk Kök Hücre Cihazımız oldu. Türk Hekimlerimizle beraber geliştirdiğimiz Türk Kök Hücre Cihazımız dünya sağlığının hizmetinde olacaktır” şeklinde konuştu.



Dinç, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Kök Hücre Ayırma işlemi “CD-34 hücrelerinin hem kemik iliğinden ya da göbek yağından alınıp ilgili hastalıklı dokulara nakletme işlemidir. Göbek yağından liposuction yöntemiyle hücreler alınır ve milli üretim olan ayrıştırma kitiyle yağlar ve hücreler bir yere, saflaştırılmış kök hücreler başka bir yere ayrılır. CD - 34 hücreleri tamamen saflaştırılıp konsantre edilir. Bu kök hücreler hastanın ihtiyacı hangi bölgeyse oraya enjekte edilir. Bu işlemde ekstra bir enzim veya hücre kullanılmamaktadır. Örneğin kalp yetmezliği olan bir hasta düşünelim; bu cihaz yardımıyla elde ettiğimiz kök hücreyi kalp dokusuna enjekte ettiğimizde bu hücre eksik kalan hücrenin yerini alıyor ve onun gibi çalışmaya başlıyor. Aslında bu hücrelere usta hücreler de denilebilir.



Akciğer yetmezliği, astım, kalp yetmezliği olan hastalar ile şeker hastalığı, Buerger hastalığına bağlı uzuv kayıpları olan, cerrahi ve girişimsel yöntemlerle tedavi edilemeyen hastaların artık tedavilerinin daha kolay olacağını bildiren Dinç, ayrıca Buerger hastalarının da bu milli üretim ile tedavilerinin mümkün olabileceğini ifade etti. Buerger hastalığı, çoğunlukla ayak damarlarında, daha seyrek olarak da el ve kol damarlarında tıkanma şeklinde ortaya çıkan bir hastalık türüdür.



“USTA” HÜCRELER İLE SAÇ DÖKÜLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK



Milli Kök Hücre Cihazı'nın saç dökülmelerinin de önüne geçebilecek bir yöntem olduğunu vurgulayan Dinç, “Alınan hücreler, uygulandığı bölgeye birebir uyan usta hücreler. Bu nedenle az da olsa saçı olan hastaların saçlarının çoğaltılmasında ve dökülmeyi önlemesinde etkili olacaktır” dedi.

Dinç, açıklamasına şöyle son verdi: “Bu çalışma uzun süren ciddi bir AR-GE çalışmasının sonucudur. Ekipte yer alan ve gecesini gündüzüne katarak bu başarıya ortak olan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı'nda bu güzel haberi verdiğimiz için çok mutluyuz. İlme, bilime değer veren tüm paydaşlarımıza ve bize katkıda bulunan herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte daha pek çok müjde vereceğiz.”

VİDEO: KÖK HÜCRE BAĞIŞI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER