Mini karın germe ameliyatlarının (abdominoplasti) özellikle gebelikler sonucunda karın adaleleri düzeltilemeyecek kadar deforme olmuş ya da kilo verdikten sonra karın bölgesinde fazla derisi bulunanlarda iyi sonuç verdiğini belirten Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Emiroğlu, deri elastikiyetinin yaşla birlikte bozulmasına bağlı gelişen sarkmaların da mini abdominoplasti ile düzeltilebildiğini söylüyor.



Bu ameliyata en uygun adayların; karın bölgesinde fazla kilosu olan ancak sadece liposuction ile düzeltilemeyecek, tam karın germeye de ihtiyacı olmayan kişiler olduğunu aktaran Dr. Emiroğlu, “Mini karın germe işlemi, daha küçük izle sonuçlanması ve iyileşme süresinin hızlı olması nedeniyle fazla kilolu olmayan hastalarda sıklıkla tercih edilmektedir. Diyet yapmaya devam edenler, verebilecek kilolaları bulunanlar ve hamile kalmayı düşünenlerde ameliyat için beklemek uygun olacaktır” diyor.



MİNİ KARIN GERME AMELİYATI NASIL YAPILIYOR?



Mini karın germe işleminde öncelikle karın ve bel bölgesindeki fazla yağların liposuction ile alınması ve göbek altındaki cilt fazlasının çıkarılması gerektiğini ifade eden Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, ameliyatın özellikleri ve ameliyat sonrası yapılması gerekenler hakkında şu bilgileri veriyor:



“Bu ameliyatta göbek üstünde kalan bölüme de liposuction ve adalelerin düzeltilmesi işlemleri de yapılır, ancak çıkartılan deri fazla olmadığından göbek deliğinin yerinde değişiklik olmaz. Karın germe ameliyatları ameliyathane ortamında ve genel anestezi ya da sedasyon dediğimiz sakinleştiriciler altında gerçekleştirilir. Ameliyatın süresini yapılacak işlemler belirler. Eğer çok geniş bir alana liposuction uygulanmayacaksa mini karın germe ameliyatı bir ila iki saat arasında sürer.



Prof. Dr. Murat Emiroğlu

AMELİYAT YAPTIRACAKLAR DİKKAT!



Mini karın germe ameliyatı yapılacak hastaların pek çok ameliyatta olduğu gibi ameliyattan bir hafta öncesinde aspirin ve diğer kan sulandırabilecek ilaçları kullanmamaları gerekir. Sigara içenler ameliyattan önce sigarayı bırakmalıdır. Yine ameliyattan önceki üç gün boyunca kabızlığa yol açabilecek gıdalardan kaçınılmalı, sebze yemekleri ve hazmı kolay besinler tercih edilmelidir.



Mini karın germe ameliyatları klasik karın germe ameliyatlarına göre çok daha basit bir işlemdir. Ameliyat sırasında tüm kesilere ve karın duvarına uzun süre etki eden lokal anestezi yapılmaktadır. Böylelikle hastalar ameliyat sonrası erken dönemde ağrı duymamaktadırlar. Ameliyat sırasında hastalara sıklıkla diren konulur ve dört hafta kadar korse giydirilir. Hasta ameliyattan üç ila dört saat sonra ayağa kalkabilir ve genellikle aynı gün taburcu edilir. Gerekirse diren ameliyat sonrası birkaç gün yerinde bırakılır. Diren alındıktan iki gün sonra hastalar banyo yapabilir. Ameliyattan iki üç gün sonra hastalar günlük hayatlarına dönebilirler.”



AMELİYAT SONUÇLARINI KORUMAK İÇİN NELER YAPILMALI?



Mini karın germe ameliyatlarından sonra hastaların kilolarına dikkat etmeleri ve dengeli beslenmeleri gerektiğinin altını çizen Prof. Emiroğlu, ayrıca düzenli egzersiz yapmanın, karın kaslarının tekrar güçlenmesini sağlayarak ameliyatla elde edilen gergin karın görünümünün korunmasında önemli rol oynadığını vurguluyor.