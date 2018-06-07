Miyomun rahim duvarındaki kas ve bağ dokusu hücrelerinde gelişen bir tümöral yapı olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Pakizer Banu Dane, miyomun her zaman belirti vermediğini ancak görülen en tipik belirtisinin kanama olduğunu söyledi.



Miyomun hormona bağlı bir yapı olduğu için menopoz ile birlikte küçüldüğünü aktaran Dane, “Kadınların yaklaşık dörtte birinde miyom bulunur. Miyom sıklıkla 30-45 yaş arasındaki kadınlarda görülür. Bu yaş grubundaki kadınların yüzde 40 civarında bunun görülebildiği söylenebilir. Büyüklüğü bulunduğu yere göre değişebilen miyom, çoğunlukla belirti vermez. Ancak genel olarak karında şişlik, ağrı ve kanamanın olması görülen en sık belirtilerdir. Bununla birlikte sık idrara çıkma, büyük abdest sıklığında artma da belirtiler arasındadır” dedi.



“İLAÇ KALICI TEDAVİ SAĞLAMAZ”



Büyüyen miyomun kanama yaptığını, bası semptomlarına yol açtığında ise ameliyatın şart olduğunu kaydeden Prof. Dane, ameliyatın laparoskopik ve laporatomik (karın içinin bir video kamera ile gözlenmesi) şeklinde yapıldığını aktararak şu ifadeleri kullandı:



“Miyom oluşumda genetik yatkınlık etkendir. Ayrıca siyah ırkta daha fazla görülür. Bununla birlikte miyom önce muayeneyle sonra ultrasonografiyle tespit edilir. Şikâyete neden olmayan miyomların tedavisi gerekmez. Ancak hastanın şikâyetlerine kanama sorunu varsa bu durumun kansızlığa neden olup olmadığına bakılarak buna göre gerekli tedavi yapılmalıdır. İlaç tedavisi kısa süreliğine miyomu küçültebilir. Ancak ilaç tedavisini ameliyat öncesi ameliyatı kolaylaştırması için tercih ediyoruz. İlaç tedavisi kalıcı bir tedavi sağlamaz. Ameliyat kesin çözümdür.”



“AMELİYATTAN SONRA MİYOMUN TEKRARLAMA OLASILIĞI VAR”



Ameliyattan sonra beş yıl içerisinde miyomun tekrarlama olasılığının yüzde 10-15 oranında olduğunu da belirten Dr. Dane, hastanın tekrar ameliyat olması gerekebileceğini belirterek, ”Miyomdan tamamen kurtulmak rahim alınmadığı müddetçe mümkün değildir. Kadının yaşı menopoza yakınsa veya kadın menopozdaysa ve miyomu büyüyorsa mutlaka rahmin alınması gerekir. Ayrıca östrojen hormonları miyomun büyümesine neden olsa da miyom gebelikten sonra genellikle küçülür. Bununla birlikle miyom bezen de kısırlığa neden olur. Dolayısıyla bir kadında miyom mevcutsa 6-12 ay arayla ultrasonografi muayenesiyle miyomun büyüyüp büyümediği kontrol edilmelidir” dedi.