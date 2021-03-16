Moderna, 12 yaşından küçük çocuklarda Covid-19 aşısı denemelerine başladı

ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna, mRNA teknolojisine dayalı Covid-19 aşısının çocuklarda ne kadar etkili olduğunu test etmek için çalışmalara başladığını duyurdu. KidCOVE olarak adlandırılan çalışmanın Ulusal Sağlık Enstitüleri ile işbirliği içinde yürütüleceği açıklanırken aşı, 6 aylıktan 11 yaşına kadar 6 bin 750 çocuk üzerinde test edilecek.

ntv.com.tr 16.03.2021 - 15:40

Moderna, 12 yaşından küçük çocuklarda Covid-19 aşısı denemelerine başladı

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ABD’li Covid-19 aşısı geliştiricisi Moderna tarafından bugün yapılan açıklamada, aşının 12 yaşından küçük çocuklarda denenmeye başladığı belirtildi.

KidCOVE adı verilen çalışmaya göre aşı, 6 aylıktan 11 yaşına kadar 6 bin 750 çocuk üzerinde test edilecek.

GİTTİKÇE DENENEN YAŞ AZALTILACAK

Ulusal Sağlık Enstitüleri ile işbirliği içinde yürütülecek çalışmada ‘yaş azaltma’ tekniği kullanılacağı açıklanırken, ilk olarak 11 yaşındaki çocuklardan başlanacak aşı çalışmasının başarısına göre her geçen gün daha küçük yaşlardaki çocuklara aşı denemesi yapılacak.

AYNI ZAMANDA AZ DOZ ÇALIŞMASI DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Çalışmada doz farklarının da test edileceği belirtilirken, araştırmacılar ilk olarak çok az dozda aşı uygulayarak her geçen testte doz miktarını artırarak aşının etkinliğini test edecek.

Moderna denemenin ABD ve Kanada’da gerçekleşeceğini belirtirken, şirket 12-17 yaş arası çocuklarda yapılan denemenin önümüzdeki bahar ayında açıklanacağını bildirdi.

Moderna’nın mRNA teknolojisine dayalı MRNA-1273 adlı Covid-19 aşısının etkinlik oranı yüzde 94,1 olarak açıklanmıştı.

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