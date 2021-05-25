Moderna aşısı 12-17 yaş arası gençlerde yüzde 100 etkili

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, geliştirdikleri corona virüs aşısının 12-17 yaş arasındaki gençlerdeki denemelerinin sonucunu açıkladı.



Yapılan açıklamada şirket, aşısının belirtilen yaş grubunda yüzde 100 etkili olduğunu bildirdi.



ABD’de gerçekleştirilen ve 3 bin 700 kişiyi içeren TeenCOVe adlı çalışmada Moderna, ortaya çıkan sonuçları Haziran ayının başında ilaç düzenleyicilerine sunacağını belirtti.



Moderna CEO'su Stéphane Bancel yaptığı açıklamada, "MRNA-1273'ün ergenlerde Covid-19'u önlemede oldukça etkili olduğunu gördük” derken "Bu sonuçları Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve dünyadaki ilaç düzenleyicilere Haziran ayı başlarında sunacağız ve yetki talep edeceğiz” şeklinde konuştu.



‘SALGININ SONA ERMESİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ’



Stéphane Bancel, “Covid-19 salgınının sona ermesine yardımcı olmak için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız" ifadeleriyle sözlerine son verdi.



Moderna’nın TeenCOVE adını verdiği çalışmasında 12 ila 17 yaş arasındaki 3 bin 732 katılımcıya, 100 mikrogram corona virüs aşısı ve plasebo verildi.



Placebo ve iki doz aşı verilen katılımcılar arasında plasebo verilenlerde dört vaka görülürken aşı olanların hiçbirinde 14 günden sonra corona virüs vakası görülmediği bildirildi.



EN YAYIN YAN ETKİ AŞI YERİNDE KAS AĞRISI



Aşı verilen gençlerde görülen yan etkilerin çoğunun hafif ve orta şiddetli olduğu bildirilirken en yaygın yan etkinin aşının vurulduğu yerde görülen kas ağrısı olduğu belirtildi.



Moderna, çalışma katılımcılarının uzun vadeli koruma ve güvenliği belirlemek için ikinci dozdan sonra 12 ay boyunca takip edileceğini söyledi.



BİONTECH 12-15 YAŞ ARASI DENEMELER GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ



Mart ayının son gününde Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Pfizer ortaklığıyla geliştirilen corona virüs aşısının 12-15 yaş aralığında yüzde 100 etkili olduğu açıklanmış, 2 bin 260 genç üzerinde yapılan çalışmada aşı sonrasında kişilerde güçlü antikor tepkisinin görüldüğü bildirilmişti.



11 Mayıs tarihinde de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), BioNTech / Pfizer aşısının 12-15 yaş arasında kullanımını onaylamıştı.