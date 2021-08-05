Moderna, aşısının tam aşılamadan 6 ay sonra koruyuculuğunu yüzde 93 sürdürdüğünü duyurdu

Corona virüse karşı aşı geliştiren şirketlerden biri olan Moderna, iki doz aşıdan altı ay sonra da koruyuculuğun yüzde 93 oranında sürdüğünü bildirdi.

Anadolu Ajansı 05.08.2021 - 17:55

Moderna, aşısının tam aşılamadan 6 ay sonra koruyuculuğunu yüzde 93 sürdürdüğünü duyurdu

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ABD'li ilaç üreticisi Moderna, geliştirdiği yeni tip Covid-19 aşısının iki doz aşılamanın uygulanmasından 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 93 sürdürdüğünü açıkladı.

Moderna'nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşımızın kalıcı etkinlik göstermesinden memnunuz. Ancak Delta varyantının önemli bir tehdit olduğunun farkındayız. Bu yüzden tetikte olmalıyız" dedi.

Bancel, ürettikleri Covid-19 aşısının, tam aşılanmadan 6 ay sonra hala yüzde 93'lük koruma sağladığını belirtti.

Bir diğer aşı üreticisi Pfizer-BioNTech de geçen hafta benzer bir duyuru yaparak, aşısının ikinci doz uygulamadan 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 91 devam ettirdiğini bildirmişti.

Moderna aşısı, Aralık 2020'de ABD'de yetişkinlerde acil kullanım için yetkilendirildi ve o zamandan beri 50'den fazla ülkede yetişkinler için acil veya koşullu kullanım onayı aldı.

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