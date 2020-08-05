Moderna corona virüs aşısının fiyatını açıkladı



NTV.COM.TR - Aşı çalışmalarına ilk başlayan şirketlerden olan ve şimdiye kadar piyasada hiç bir ilacı olmamasına karşın ABD hükümetinden 1 milyar dolara yakın maddi destek alan Moderna, geçtiğimiz haftalarda üçüncü faz testlere başladığını duyurmuştu. Şirketin Eylül ayına kadar tamamlamayı planladığı üçüncü faz testlere 30 bin kişi katılacak.



Moderna'nın üreteceği aşının fiyatının ne olacağı ise uzun süredir merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta İngiliz Financial Times, adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, aşının bir dozunun 50-60 dolar olabileceğini yazmıştı.





FİYAT DÜŞTÜ

Ancak bugün şirketten gelen açıklama bu fiyatın daha düşük olacağına işaret ediyor. Moderna CEO'su Stéphane Bancel, düşük hacimli anlaşmalarda bir doz aşı fiyatının 32-37 dolar arasında olacağını söyledi. Bancel, yüksek hacimli siparişlerde ise fiyatın daha da düşebileceğini kaydetti.



Öte yandan ABD hükümeti, Pfizer ve alman BioNTech tarafından geliştirilen diğer aşı için 39 dolar üzerinden anlaşma yapmıştı.

