Moderna'nın çocuklar için ürettiği Covid-19 aşısı Omicron'a karşı ne kadar etkili?

Moderna'dan yapılan açıklamada, 6 ay ila 5 yaş arası çocuklara yapılan iki adet 25 mikrogramlık Covid-19 aşısının, 18 ila 25 yaş yetişkinlere vurulan iki adet 100 mikrogramlık dozla benzer bir bağışıklık tepkisi sağladığı belirtildi.



Açıklamada, çocuklara 28 gün arayla yapılan iki doz Covid-19 aşısının sonucuyla ilgili "sağlam bir nötralize edici antikor yanıtı" alındığı kaydedildi.



Şirket, ürettiği Covid-19 aşılarının 6 ay ila 2 yaş arası çocuklardaki Omicron varyantını önlemede yaklaşık yüzde 44 etkili olduğunu duyurdu.



Moderna, önümüzdeki haftalarda ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) çocukları aşılayabilmek için acil onay izni isteyecek.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin