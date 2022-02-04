Molnupiravir ilacının kullanımı haftaya başlanacak: Uzmanlar corona virüs ilacını değerlendirdi

İngiltere'de de kullanıma başlanan Molnupiravir ilacının Türkiye'de Covid-19'a karşı kullanımı için Bilim Kurulu'ndan karar çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Molnupiravir ilacının 65 yaş üstü ve kronik hastalarda gelecek hafta kullanılmaya başlanacağını açıkladı.



Molnupiravir, Covid tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaç olarak tanımlanıyor. Hap, corona virüsün kendi kopyasını ortaya çıkarmak için kullandığı enzimlerini hedef alarak onu zedeliyor. Bu durum virüsün çoğalmasına engel oluyor.



Sabah gazetesinde ilacı değerlendiren enfeksiyon uzmanları, ilacın Covid'e yakalanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hastalarda ilk 5 gün içinde başlanması gerektiğini belirterek "Bu ilacın en önemli özelliği hastalığın erken döneminde verildiği zaman ağır seyretme riski olan hastalarda hastalığın ilerlemesini engellemesi" olduğunun altını çiziyor.

"İYİ BİR FIRSAT"



Prof. Dr. Haluk Eraksoy (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı): "Tedavide rahatlık sağlayacak. İyi bir fırsat. 65 yaş üstü hastalarımız koronavirüs ile birlikte altta yatan hastalıklarla birleşince tedavi etmekte güçlük çektiğimiz hasta grubu. Hayatta kalmaları için büyük mücadeleler verdiğimiz hastalarımız. Şimdi bu ilaçla onlara öncelik tanınıyor. Aşılılar Covid-19'dan korunmamız için güçlü bir silahtı. Bu ilaç erken dönemde kullanıldığında etkili bir ilaç. Hastaneye yatışları bu sayede önlemiş olacak"

"GÜNDE 2 KEZ VERİLECEK"



Prof. Dr. Zekaver Odabaşı (Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Üyesi): "Hastalığın ilk 3-5 günü içerisinde verilecek. Ayaktan hastalarda hap olarak verilecek. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlarda kullanılacak. Yüzde 50 civarında hastaneye yatış ve ağır hastalığa yakalanma riskini engelleyecek. 5 gün boyunca sabah akşam olmak üzere günde 2 kere verilecek. Gebelerde kullanılmaması lazım. Gebelik önemli bir risk faktörüdür hastalık gebelerde ağır seyreder ama yapılan deneylerde fetusa zarar verdiği görüldüğü için gebelerde kullanılmayacak.

Uzm. Dr. Rıdvan Karaali (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi): "Hastalığın erken aşamasında verildiği zaman ağır seyretme riski olan hastalarda hastalığın ilerlemesini engellediği saptandı. 65 yaş üstünün tercih edilmesi bu grup hastalarda Kovid'in ağır seyretme eğilimi daha yüksek ve bu grup hastalarımızda altta yatan hastalıklar da var. İlerleyen zamanlarda bu ilacın diğer popülasyonda da kullanılması hastalığın seyriyle alakalı bir durum. Temas eden kişilerde hastalığı önleyip önlemeyeceğine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Bu dönemde hastalığın bulaşmasını engellediğini gösteren veriler önümüze gelirse temaslı riskli grupta hastalığın geçişini önlediği kanıtlanırsa bu grupta da kullanılabilir."