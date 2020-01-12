Muğla’da lise öğrencileri biyonik el yaptı

Muğla'da 3 lise öğrencisi biyonik el yaptı. Sistem, bir eldiven yardımıyla insan elinin tüm hareketlerini birebir kopyalıyor. Öğrenciler, sağlIk ve güvenlik alanlarInda kullanIlmasI amaçlanan biyonik elin seri üretime geçmesini istiyor.

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İnsan elinin tüm hareketlerini birebir kopyalıyor. Lise öğrencilerinin geliştirdiği biyonik elin, sağlık ve güvenlik alanlarında kullanılması hedefleniyor.

Proja, Muğla'nın Milas ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne ait. 

Öğrenciler Ayşenur Kavak, Murat Türkmen ve Ahmet Döner, 4 ay süren çalışmayla biyonik el yaptı.

Buna göre eldiveni giyen kişinin el hareketleri, sensörler yardımıyla birebir kopyalanıiyor. 

Bir devre tarafından işlenen konum bilgileri, biyonik ele aktarılıyor.

Proje sayesinde hayati tehlike taşıyan işlerin uzaktan yapılabılmesi amaçlanıyor.

Bilişim Bölümü Öğretmeni İsmet Aslan, “Özellikle de sağlık alanında kullanılmasını hedefliyoruz. Ya da işte bomba imha ekiplerinde çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü yaptığımız el, el hareketlerinin aynısını yapabiliyor, bu çok önemli” dedi. 

Lise öğrencileri, biyonik elin patentinin alınarak seri üretime geçilmesini istiyor.

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