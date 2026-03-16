Muğla'ya bin yataklı şehir hastanesi yapılacak. Açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapıldı.

Muğla'da ziyaretlerde bulunan Bakan Memişoğlu, “Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği Muğla'ya bir şehir hastanesi planlamamız var. Şu an yapılacak hastanenin yerini ayarlıyoruz. Bin yataklı şehir hastanesi projesine en kısa sürede başlayacağız.” dedi.

Fethiye'ye de 500 yataklı yeni devlet hastanesi yapılacağını duyuran Memişoğlu, sağlık turizmiyle ilgili de konuştu.

Türkiye'nin sağlık turizminde dünyanın en iyi ülkelerinden olduğunu belirten Sağlık Bakanı şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye sadece hastalıkla ilgili sağlık turizmi yapsın istemiyoruz. Bunun yanında sağlıklı yaşam turizmi de yapmamız gerek. Fizyoterapistten diyetisyenine kadar herkese hizmet alabileceği bir mevzuat hazırlıyoruz.”