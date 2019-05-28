Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından TÜSEB Başkanı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Adil Mardinoğlu'nun, enstitünün İstanbul yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladığı belirtildi.



Törene Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin katıldığı ifade edilen açıklamada, TÜSEB Başkanı olarak görevlendirilen Elektrik ve Elektronik Mühendisi Prof. Dr. Adil Mardinoğlu'nun, yurt dışında ilaç teknolojileri konusunda çalıştığı aktarıldı.



TÜSEB Genel Sekreterliğine ise dünyanın en iyi nanoteknoloji uzmanları arasında gösterilen Prof. Dr. Hasan Türkez'in getirildiği bildirildi.



Açıklamada, sağlık bilimi ve teknolojisi alanında araştırma yapmak ve bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla 2015'te kurulan TÜSEB'in, Bakanlığın "yerlileşme ve millileşme" vizyonunda en önemli yapı taşlarından biri olduğuna işaret edildi.



Bu hedef doğrultusunda TÜSEB'in başkanlığına uzun yıllardır yurt dışında moleküler biyoloji ve ilaç geliştirme alanında çalışan Mardinoğlu'nun getirildiği belirtildi.



"TÜRKİYE, SAĞLIKTA KÜRESEL REKABETİN ÖNEMLİ AKTÖRÜ OLACAK"



Açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tebrik mesajına da yer verildi. Mesajında, ilaç, aşı ve tıbbi cihazın, yerlileşme ve millileşmede en büyük stratejik hedeflerden biri olduğunun altını çizen Koca, şunları kaydetti:



"TÜSEB yönetimine getirilen iki değerli bilim insanının, Bakanlığımızın bu vizyonuna büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sağlık alanındaki tüm stratejik ürünlerde ülkemiz sadece kendine yeter olmakla yetinmeyecek, bölgesinin araştırma, geliştirme ve üretim merkezi de olma hedefini sürdürecektir. Yerli ve milli üretim hedeflerimizle, inovasyon ve yeni molekül çalışmalarımızla Türkiye'yi sağlıkta küresel rekabetin önemli bir aktörü haline getireceğiz. Bunun için gerekli teşvikleri de TÜSEB eliyle sağlama kararlılığındayız. Kamu ve özel kurumlarla ortaklıklar yaparak, araştırmacılara bilimsel ortam sağlayarak bilimsel araştırmaları yürütecek ve koordine edecek olan TÜSEB'in yeni yönetiminin bu hedefte gece gündüz çalışacağına inancım tamdır. Bu görevlendirmelerin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."