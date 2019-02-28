Tam şifa için öneriler sunmanın yanı sıra koruyucu hekimliğin başucu kitabı olan, hızlı ve sonuç odaklı kürler ve tavsiyelerin yer aldığı Mutluluk Kürleri 2 kitabını imzalamak için Dr. Ümit Aktaş, 2 Mart Cumartesi günü saat 16:00’da Suadiye D&R mağazasında, 3 Mart Pazar günü de saat 16:00’da Kanyon D&R mağazasında olacak.



Dr. Ümit Aktaş’ın sağlıklı yaşam planının adımlarının ve inceliklerinin basit, anlaşılır bir dille anlatıldığı yeni kitabı Mutluluk Kürleri 2; “Neden Hasta Oluyoruz?”, “Şifa Mutfağınızda”, “Sağlıklı Yaşam Stratejileri”, “Kronik Hatalıklara Doğal Çözümler” ve “Sağlığını Takviyelerle Destekle” başlıklarında beş ana bölümden oluşuyor.



Dr. Aktaş, mutluluğun doğada, mutfağımızda olduğunu belirttiği Mutluluk Kürleri 2 kitabını D&R mağazalarında düzenlenen imza günleri ile İstanbullular için ilk kez imzalayacak.

