Müzik dinlemek, Alzheimer hastalarına yardımcı olabilir

Alzheimer hastalığı, hafıza, düşünme ve sosyal yetenekleri günlük işlevlere müdahale edecek kadar ciddi şekilde etkileyen bir grup semptomu tanımlamak için kullanılan bir terim olan demansın en yaygın nedenidir.



Hafıza kaybı Alzheimer hastalığının en önemli belirtisidir.

Hastalığın erken bir belirtisi, yakın zamandaki olayları veya konuşmaları hatırlamakta güçlük çekmektir. Hastalık ilerledikçe, hafıza bozukluğu devam eder ve kötüleşir, işte veya evde işlev görme yeteneğini etkiler.

Alzheimer hastalığında müzikal anılar genellikle korunur, çünkü müzikal hafızayla bağlantılı kilit beyin bölgeleri hastalıktan nispeten zarar görmez.

ŞARKI DİNLEMEK VE SÖYLEMEK FAYDA SAĞLIYOR

Araştırmalar, şarkı dinlemenin veya söylemenin Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleri olan kişiler için duygusal ve davranışsal faydalar sağlayabileceğini göstermektedir.

Müzik ayrıca kaygı ve sıkıntıyı azaltarak, ruh halini hafifleterek ve Alzheimer hastalığı olan sevdiklerinizle, özellikle de iletişim kurmakta zorluk çekenlerle bağlantı kurmanın bir yolunu sağlayabilir.

14 MİLYON KİŞİYE ULAŞACAK



Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, 2020 yılında ABD'de 5,8 milyon kadar insan Alzheimer hastalığıyla yaşamaktaydı. Ve bu sayının 2060 yılına kadar neredeyse üç katına çıkarak 14 milyon kişiye ulaşacağı öngörülüyor.