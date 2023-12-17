NASA'ya göre yatak odanızdaki bitkiler sağlığınız için çok önemli

Araştırmaya göre, bazı bitkiler bahçemizde güzel göründüğü kadar evimizin içinde de faydalı olabilir. Uzmanlar uzun zamandır ev bitkilerinin faydalarından bahsediyordu. Bilim insanları artık başucunuza biraz yeşillik koymanın uykunuza ve sağlığınıza iyi gelebileceğini söylüyor.



Bitkilerin odalarımızdaki varlığı hava kirliliğini gidermesinin yanı sıra stresi ve anksiyeteyi önemli ölçüde azaltıyor.



NASA ve American College tarafından yürütülen araştırmada yatak odamız için en uygun bitkiler listelendi. Bu bitkilerden üç tanesi; areka palmiyesi, alove vera ve İngiliz sarmaşığı. Bu bitkilerin faydalarıise şu şekilde:



AREKA PALMİYESİ



Madagaskar areka palmiyesi, hava kirliliğini giderme konusunda rakipleri içerisinde bir numara.



Araştırmacılar, areka palmiyesinin havadaki nem oranını yükselttiğinden soğuk algınlığına ve sinüs sorunlarına yatkın herkes için mükemmel bir çözüm olduğunu söylüyor. Bu da nefes almayı çok daha kolay hale getirerek daha çabuk uykuya dalmanıza yardımcı oluyor.



ALOE VERA



Bakımı kolay ve her evde estetik açıdan hoş görünen aloe vera bitkisi, hava temizleme konusunda NASA tarafından seçilen en iyi bitkilerden biri. Aloe vera gece boyunca sürekli olarak oksijen salıyor, bu da onu ideal bir yatak odası bitkisi yapıyor.



İNGİLİZ SARMAŞIĞI



Daha çok Noel'le ilişkilendirilen sarmaşıkk aslında yatak odası bitkisi olmak için çok ideal. American College araştırmacıları, özellikle İngiliz sarmaşıklarının yalnızca 12 saat içinde havadaki küfün yüzde 78'ini yok ettiğini buldu.



Listenin devamında Cüce hurma palmiyesi, Çin herdemyeşili, Barış çiçeği gibi diğer türler bulunuyor.



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