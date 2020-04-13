Nef'ten salgınla mücadeleye destek

Covid-19 salgınıyla mücadeleye ilk günden beri destek veren Nef Vakfı, tüm Türkiye’deki hastanelerde ihtiyaç duyulan malzemelerin üretimi ve tedariki için çalışmaya başladı. Alanında uzman hocalardan, endüstriyel tasarımcılardan, malzeme ve mekatronik mühendislerden oluşan Nef Vakfı Pandemi Danışma Heyeti’ni hayata geçiren vakıf; toplam 500 bin koruma siperliği, 10 bin entübasyon ve numune alma kabini, 2 bin dezenfeksiyon istasyonu ve 100 bin antibakteriyel tulum üretimine 21 Mart’ta başladı, 340 bin malzemeyi bugüne kadar ihtiyaç duyan hastanelere teslim etti.

260 binden fazla malzeme hastanelere teslim edildi



Toplamda 500 bin koruma siperliği, 10 bin entübasyon ve numune alma kabini, 2 bin dezenfeksiyon istasyonu ve 100 bin anti bakteriyel tulum üretecek olan Nef Vakfı, 1 hafta içinde ürettiği 340 bin adetten fazla malzemeyi tüm Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına ulaştırmaya başladı. Bugünlerde solunum cihazı ara parçaları ve antibakteriyel hava filtresi gibi hayati parçaların da testlerini tamamlamayı hedefleyen Nef Vakfı, 6 farklı malzemenin üretim sürecine ve malzemeleri hastanelerimize teslim etmeye devam edecek.

“Biz bir olup, birlik olunca her zorluğun üstesinden geliriz”



Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur yaptığı açıklamada “Bu zor dönemde salgınla mücadelede en ön safta cansiperane bir şekilde savaşan sağlık personellerimizi salgından korumak için harekete geçtik. Ürettiğimiz malzemeleri sağlık kuruluşlarına ulaştırmaya başladık, ulaştırmaya da devam edeceğiz. Nef Vakfı Pandemi Danışma Heyeti’miz ile; önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar için tasarımlar geliştirip, bu mücadelede en ön safta görev alan sağlık personelimize gücümüz yettiğince destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bir olup, birlik olunca her zorluğun üstesinden geliriz. İnanıyoruz ki, bu zor günlerin de üstesinden birlikte geleceğiz.” dedi.