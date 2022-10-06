Nemfomani (Hiperseksüalite) nedir? Belirtileri nelerdir?

Nemfomani, kişinin cinsel davranışlarını kontrol altına alamadığı bir durumdur. Cinsel bağımlılık, hiperseksüalite ve kompulsif cinsel davranış gibi farklı isimlerle anılır. Nemfomani kadınlarda hiperseksüaliteye verilen spesifik isimdir. Erkeklerdeki karşılığı ise satiriasis olarak adlandırılır.

Nemfomani sorununda, cinsel arzular ve fanteziler kontrol edilemez düzeye ulaşır ve bu durum kişinin iş, aile ve genel anlamda tüm sosyal hayatını olumsuz yönde etkiler. Kişi cinsellikle ilgili konularla o kadar meşgul olur ki artık günlük işlevini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Nemfomani, madde bağımlılığı ile bazı benzer özellikler taşısa da kişi bir maddeye değil bir aktiviteye bağımlıdır. Tipik davranışlar arasında kontrol edilemeyen mastürbasyon, sürekli pornografi kullanımı, teşhircilik, röntgencilik, aşırı seks yapma eylemi ve cinsel dürtülere direnememe sayılabilir. Tedavi, belirtileri kontrol altına almaya yardımcı olabilir. Rahatsızlık, tedavi edilmezse zaman geçtikçe daha da kötüleşme eğilimi gösterebilir.

NEMFOMANİ NEDEN OLUR?

Nemfomaninin nedeni tam olarak bilinmez. Fakat sebeplerine dair birtakım teoriler ortaya atılmıştır. Bunlar, geçmiş cinsel travmadan kaynaklanan psikolojik ve duygusal sorunlarla ilişkilidir. Örneğin tecavüze uğrayan kadınlar, bazen bir kişisel cezalandırma biçimi olarak aşırı cinsel davranışlarda bulunabilirler. Bazı kadınlar için seks, çocukluk istismarı veya travması ile bir başa çıkma mekanizması olabilir. Nemfomani nedeniyle ilişkili olduğu düşünülen bazı faktörler şunlardır:



-Beyinde bulunan doğal kimyasallarda dengesizlik: Beyinde bulunan serotonin, dopamin, norepinefrin gibi nörotransmitter olarak isimlendirilen bazı kimyasal ajanlar, kişilerin ruh halini düzenlemeye yardımcı olur. Bu kimyasalların yüksek seviyeleri, hiperseksüalite ile ilişkili olabilir.

-Beyin sinir devrelerinde değişiklikler: Kompulsif cinsel davranış, zamanla beynin sinir devrelerinde değişikliklere neden olan bir cinsel bağımlılıkla sonuçlanabilir. Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi zaman ilerledikçe daha yoğun uyaranlar, tatmin veya rahatlama için gerekli hale gelir.

-Bazı psikiyatrik rahatsızlıklar: Depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, bipolar bozukluk gibi bazı psikiyatrik hastalık formlarında hiperseksüalite bir belirti olarak ortaya çıkabilir.

-Nörolojik sorunlar: Nemfomani, nadiren epilepsi, kafa travması veya demans gibi nörolojik bir hastalığın sonucu olabilir. Örneğin nörolojik kökenli bir hastalık olan Klüver-Bucy sendromunda hiperseksüalite sıktır. Takıntıya bağlı aşırı beslenme, sürekli ağza uygunsuz nesneler yerleştirme ve hiperseksüalite gibi belirtilerle seyreder. Parkinson hastalığı tedavisinde olduğu gibi dopamin gibi bazı ilaçları kullanan bireylerde yan etki olarak hiperseksüalite gelişebilir.

NEMFOMANİ (HİPERSEKSÜALİTE) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Cinsel fanteziler, dürtüler ve davranışlar, dışsal maddelerin (örneğin bazı ilaçlar veya uyuşturucular) doğrudan fizyolojik etkilerinden veya manik ataklardan kaynaklanmaz. Nemfomaniye bir diğer adıyla hiperseksüaliteye sahip kişiler, sadece zevk için değil, aynı zamanda olumsuz duygulardan ( stres, üzüntü, kaygı, yalnızlık) kaçmak için de cinsel aktivitelerde bulunurlar.

Nemfomani belirtileri ve nemfomanların en yaygın davranışları özetle şöyle sıralanabilir:



-Cinsel dürtüde belirgin şekilde artış



-Aşırı seks isteğiyle birlikte sıkça cinsel partner değişimi



-Cinsellikten duygusal doyum alamama



-Korumasız, güvensiz cinsel ilişkiler



-Konsantrasyonda zorluk çekmek, günün büyük bir kısmında cinsel ilişki-seks yapmayı düşünmek



-Röntgencilik, teşhircilik, müstehcen internet sitelerini ziyaret etmek veya müstehcen internet hizmetlerini kullanmak



-Seks yapmak ya da cinsel bir deneyimi iyileştirmek için aşırı zaman harcanması ile birlikte sosyal yaşamda başarısızlık, iş yaşamında zorluk



-Pornografi kullanımı, mastürbasyon yoluyla kendini tatmin etme uygulamasında aşırıya kaçma



-Nemfomaniye bağlı olarak ortaya çıkan utanç ve suçluluk psikolojisi



-Stresli yaşam olaylarına tepki olarak tekrar tekrar cinsel fanteziler, dürtüler veya davranışlarda bulunmak.



-Kendine veya başkalarına fiziksel veya duygusal zarar verme riskini göz ardı ederek tekrarlayan cinsel davranışlarda bulunmak.



-Cinsel fantezileri, dürtüleri ve davranışları kontrol etmek veya önemli ölçüde azaltmak için tekrarlayan ancak başarısız çabalar.



-Cinsel davranışın kesilmesi üzerine fizyolojik olarak tanımlanan ve/veya psikolojik olarak tanımlanan değişikliklerin karakteristik psikofizyolojik yoksunluk sendromu

NEMFOMANİNİN OLASI KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?

Nemfomani; toplumsal sorunlara yol açmasının yanı sıra cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasına da neden olabilmektedir. Nitekim tedavi edilmeyen veya kötü kontrol edilen nemfomani ciddi komplikasyonlara yol açabilir.



Nemfomaninin olası komplikasyonları şu şekilde sıralanabilir:



-Depresyon

-Cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riskinin artış göstermesi

-Sosyal yaşamda başarısızlık, yalnız kalma, işini kaybetme

-Aşırı kaygı, stres neticesinde ciddi ilişki kuramama, kimseye bağlanamama problemi

NEMFOMANİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Cinsel bağımlılık; psikolog, psikiyatrist veya cinsel terapist gibi bu alanda deneyimli tıp uzmanlarının tedavisini gerektirir. Tedavi, altta yatan nedene göre değişebilir, ancak genel olarak danışmanlık ve davranışsal psikolojik destek şeklinde planlanır. Nemfomani ruhsal hastalık, endişe veya kişilik bozukluğu ile ilişkiliyse, ilaçlar tedavi planının bir parçası olarak verilebilir.



Nemfomani tedavisinde, psikoterapi ve ilaçlar kullanılabilir. Tedaviye yönelik ilaçlar, diğer takıntılı bozukluklarda kullanılanlara benzer olarak, antidepresanlar, anksiyolitikler veya antipsikotikleri içerebilir. Bireysel tedavi ve benzer soruna sahip bireylerin bulunduğu grup terapileri cinsel bağımlılığa yardımcı olabilir.



Dürtüsel cinsel davranışlar riskli olduğu için, nemfomani hastalarının cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi komplikasyonlar geliştirme riski daha yüksektir.