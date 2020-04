New York'ta tıp öğrencilerine corona virüsle mücadele için erken mezuniyet

New York Valisi Cuomo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York eyaletindeki mücadeleye katkı sağlayacak bir adım atacaklarını belirtti.



Cuomo, "Bu bahar mezuniyet aşamasında olan tıp öğrencilerinin hemen (mezun sayılıp) göreve başlamasına olanak verecek bir kararnameyi imzalayacağım. Bugünler olağanüstü zamanlar ve New York'un yardıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.



Buna göre Cuomo'nun söz konusu kararnameyi imzalamasının ardından eyaletteki 17 tıp fakültesinden mezun olmaya hazırlanan öğrencilerin erken mezun edilerek corona virüsle mücadeleye katılmaları bekleniyor.



Dün salgınla ilgili düzenlediği basın toplantısında eyaletteki son durumu aktaran Cuomo, son 24 saatte eyalette corona virüs dolayısıyla 630 kişinin hayatını kaybettiğini ve böylelikle eyalette salgından ölen kişi sayısının 3 bin 565'e yükseldiğini bildirmişti.



