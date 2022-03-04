Noni meyvesi nedir, nasıl tüketilir? (Noni meyvesinin faydaları nelerdir?)

Noni meyvesi, Pasifik bölgesinde volkanik mineraller kapsamında zengin topraklarda yetişen tropikal bir meyvedir.



Çoğunlukla meyve suyu olarak tüketilen noninin keskin bir kokusu ve tadı vardır. Noni tüketen kişiler meyveyi püre, macun veya meyve suyu haline getirir ve tek başına veya diğer malzemelerle birlikte kullanır.

Noni meyvesi suyu ise Morinda citrifolia veya noni ağacının meyvesinden elde edilen meyve suyudur.

NONİ MEYVESİNİN FAYDALARI



Eklem ağrısını keser



İltihap gidericidir



Güçlü bir antioksidan etkisi sağlar



Yatıştırıcı bir etkisi vardır



İnsülin salınımını artırır



Tansiyonu düşürür



Karaciğer işlevlerini korur



Sinirlere iyi gelir

Kalp sağlığını destekleyebilir



"HERHANGİ BİR ZARARLI ETKİSİ TESPİT EDİLMEDİ"

Diyetisyen Gizem Gençyürek, noni meyvesi ile ilgili 'Yararı konusunda henüz yeterli veri bulunmamasına karşın meyvenin güvenilirliği konusunda yapılan çalışmalarda güvenli tüketilebileceği ve herhangi bir zararlı etkisinin tespit edilmediği sonucuna varılmıştır.' ifadelerini kullandı.

Gençyürek, son günlerde gündeme gelen noni meyvesinin, bağışıklık sistemi ve cilt güzelliğine yönelik bilgilere atıf yaparken acı tadı ile iştah açıcı bu meyvenin C vitamini, A vitamini, B3 vitamini ile potasyum, fosfor, kalsiyum ve selenyum mineralleri içermesi nedeniyle dikkati çektiğini bildirdi.

NONİ MEYVESİ NASIL YENİR?

Dışı saydam sarı renge dönene kadar kabuklarını soyun. Dilimleyin, çekirdeklerini çıkartın. Daha sonra blender ile çekerek içecek haline getirebilirsiniz.

Elma veya ananas gibi meyve suları ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde bal veya akçaağaç şurubu gibi tatlandırıcılar da ekleyebilirsiniz.