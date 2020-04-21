Novartis 400 bin doz sıtma ilacı bağışı yapacak

İlaç firması Novartis, geçtiğimiz günlerde, dünyanın dört bir yanında corona virüs salgınından etkilenenleri desteklemek için küresel bir fon oluşturduğunu, aşı ve tedavi konusunda yapılan Ar-Ge girişimlerine katkı sağladığını açıklamıştı.



Salgının yayılmasını önlemeyi ve halk sağlığı girişimlerine destek olmayı amaçlayan firma, COVID-19 vakalarının tedavisinde alternatif olarak kullanılan hidroksiklorokin (HCQ) ilacını ABD’de ürettiğini ve ilk parti olarak T.C. Sağlık Bakanlığı’na da 400 bin doz bağış yapacağını bildirdi. Firma aynı zamanda, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde COVID-19 salgını ile savaşan hastane ve tıbbi personelin ihtiyacı için 1,7 milyon TL’lik destekte bulunacağını belirtti.



“KORUYUCU ÖNLEMLERLE ÜRETİMİMİZ KESİNTİSİZ OLARAK SÜRDÜRÜLÜYOR”



Devletler, toplum ve iş dünyası olmak üzere, her alanda geniş iş birliği gerektiren bir halk sağlığı kriziyle karşı karşıya olunduğuna vurgu yapan Novartis Grup Türkiye Başkanı Dr. Altan Demirdere, corona virüs salgınıyla mücadelede Türkiye dahil, 140'tan fazla ülkede girişimler, ilaç yardımları ve bağışlar yaptıklarını söyleyerek şöyle konuştu:



“Önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda, ilaç yardımı ve diğer bağışlarımızı devam ettireceğiz. Çalışanlarımız, saha ekibimiz dahil olmak üzere mart ayının ortasından itibaren işlerini evlerinden yürütüyor. Kendilerinin ve ailelerinin sağlıkları ve morallerini yüksek tutabilmek için her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz. Ancak, ülkemizdeki 3 ilaç üretim tesisimizde üretimimiz, alınan koruyucu önlemlerle kesintisiz olarak sürdürülüyor. Böylece ülkemizin ve ihracat yaptığımız 100’ü aşkın ülkenin ilaç ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz.”



VİDEO: CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER