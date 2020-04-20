Novartis, ABD'de corona virüse karşı sıtma ilacını deneyecek

İsviçreli ilaç devi Novartis, ABD’de hastalığın üçüncü fazını geçirmiş veya daha kiritik durumdaki 440 hasta üzerinde sıtma hastalığı için kullanılan hidroksiklorokini deneyeceğini açıkladı.

Şirket, sonuçların mümkün olan en kısa süre içerisinde raporlanıp kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.



Sıtma hastalığının tedavisi içinyıllardır kullanılan hidroksiklorokin ilacı , bu ay corona virüs hastalığının tedavi sürecinde kullanılması için FDA tarafından acil kullanım izni aldı. Ancak ilacın şu ana kadar COVID-19 hastalığını tedavi ettiğine dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor.



Lupus ve romatoid artriti gibi hastalaıkları tedavi etmek için de kullanılan ilaç, ABD Başkanı Donald Trump tarafından övüldükten sonra satış patlaması yaşamıştı.



Novartis'in ilaç geliştiricilerinden John Tsai, "Hidroksiklorokinin corona virüs hastalığı olan hastalar için faydalı olup olmayacağı konusundaki bilimsel soruyu cevaplamanın öneminin farkındayız," dedi. Tsai, çalışmanın rastgele örneklemler üzerinden yapılacağını belirterek plasebo kontrollü ‘çift kör’ (double-blind) yöntemiyle yapılacağını söyledi. ‘Çift kör’, yönteminde deneklere katılımlarını etkileyebilecek bilgiler deney sonuçlanana kadar söylenmiyor.



İLAÇ DEVLERİ CORONA VİRÜS İÇİN DEVREDE



Novartis, Roche ve Gilead Sciences gibi ilaç devleri, corona virüs salgınıyla başa çıkmak için bilinen diğer hastalıkları tedavi etmek için geliştirilen eski ilaçları yeniden test ediyor. Öyle ki Gilead, Ebola ilacı remdesivir'in deneme sürümünü genişletti.



‘EN BÜYÜK UMUT’ OLABİLİR Mİ?



Öte yandan, uzmanlar, Novartis’in denemeye hazırlandığı ve Trump tarafından çokça övülen ilacının bazı yan etkiler doğurabileceği konusunda uyarıyor.

Zira uzmanların, söz konusu ilacın, hastalar üzerinde görme kaybı ve ciddi kalp problemleri gibi tehlikeli yan etkiler oluşturacağı yönünde endişeleri var. Novartis CEO'su Vas Narasimhan, ilacın viral salgına karşı en büyük umutlarından biri olduğunu söyledi.



Öte yandan, Washington Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi de dahil olmak üzere ABD'deki pek çok kuruluş ve Ulusal Sağlık Enstitüleri hidroksiklorokin ile ilgili çalışmalarda bulunmaya devam ediyor. Sandoz, corona virüs ile mücadelede kullanım için 130 milyon doz ilaç bağışlayacağını ifade ederken Sanofi de 50 ülkeye 100 milyon doz hidroksiklorokin bağışlayacağını söyledi.

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