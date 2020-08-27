Novavax, geliştirdiği potansiyel corona virüs aşısının yıl sonunda onay almasını bekliyor

Novavax CEO’su Stanley Erck, bugün yayınlanan Çek gazetesi Hospodarske Noviny'ye verdiği röportajda, geliştirdikleri "NVX-CoV2373" adlı aşının Aralık ayında ABD’de onaylanmasının beklediğini söyledi.



Öte yandan Erck, şirketin Çek fabrikasında aşının bir kısmını üretmeyi planladıklarınıı ve ABD’de onaylanmasının ardından Çek Cumhuriyeti’ne erişimin sağlanacağını açıkladı.

İKİNCİ AŞAMA DENEMELERE GEÇİLDİ



Şirket tarafından dün yapılan açıklamada, geliştirdikleri potansiyel aşının ABD'de yürütülen klinik denemelerinde ikinci aşamaya geçildiğini duyurmuştu.



Genetik mühendisliğiyle üretilmiş Covid-19 glikoprotein partükülünü Novavax'ın diğer aşılarında kullandığı bir güçlendirici bileşen ile destekleyen aşı adayının klinik denemelerin ikinci aşamasında, 18 ila 84 yaşlarındaki 1500 sağlıklı gönüllü üzerinde test edilecek.



ABD hükümeti, Maryland eyaletinde faaliyet gösteren şirkete, klinik denemelerin başarılı sonuçlanması halinde, gelecek yılın başında 100 milyon doz Covid-19 aşısı üretmesi halinde 1,6 milyar dolar ödemeyi taahhüt etmişti.



31 AŞI ADAYI KLİNİK DENEME AŞAMASINDA



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 20 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Covid-19'a karşı 31 aşı adayı klinik deneme, 142 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

"BEN OLSAM CORONA VİRÜS AŞISI YAPTIRMAZDIM"