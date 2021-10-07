NTVRadyo'dan yeni program: Balkonumdan Yıldızlar

Gökyüzü gözlemcisi Burcu Parmak Yıldırım, NTVRadyo’da gökyüzünü anlatıyor, ayrıca önümüzdeki günlerin önemli gök olayları ve dünyada bu alanda gerçekleşen önemli bilimsel gelişmeleri haber veriyor.



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BURCU PARMAK YILDIRIM KİMDİR?



Yıldırım hem gökyüzüne hem de yeryüzüne ilgisi nedeniyle Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nü bitirdi.



Astronomi okurken çeşitli bilimsel gözlemlerde ve gökyüzü etkinliklerinde görev aldı. Aynı zamanda gönüllü olarak doğa koruma ve çocuklar için doğa eğitim projelerinde görev yaptı.



Çocukların uzayı keşfederken gözlerinde oluşan parıltı ve heyecan, en büyük mutluluğu. Bu nedenle bir eğitim kurumda Astronomi Öğretmeni olarak öğrencilerle buluşmaya, onlara uzayı anlatmaya devam ediyor ve çeşitli yayınlarda, web sitelerinde yazılar yazıyor.

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