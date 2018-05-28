Milli Eğitim Bakanlığı, obeziteye karşı harekete geçti. Aşırı kilolu ve obez çocuklar takip altına alınacak, ailelere uyarı ve önerilerde bulunulacak.



Sağlık Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmasına göre, Türkiye'de her 5 çocuktan biri, aşırı kilolu ya da obez.



Milli Eğitim Bakanlığı, bu sayının azaltılmasını hedefliyor.



AİLELER, ÇOCUĞUN FİZİKSEL AKTİVİTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLECEK



Artık mevcut veli bilgilendirme sistemine, çocuğun fiziksel aktivite verileri de girilecek.

Kilolu veya obez çocukların aileleri, veli bilgilendirme sistemi üzerinden uyarılacak.



Bakanlık, ailelere sistem üzerinden önerilerde de bulunacak. Çocuğun beslenme problemi devam ederse aile hekimine başvurmaları istenecek.



Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları, bir süredir okullarda obeziteye karşı ortak çalışmalar yürütüyor.



Bu kapsamda fiziksel uygunluk karnesi uygulaması başlatılmış, okul kantinlerinde cips, kola ve çikolata gibi zararlı yiyeceklerin satılması yasaklanmıştı.



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